Türkiye’de 2022’de yaklaşık 3,5 milyon gayrimenkul satış işlemi yapıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, 2022 Aralık'ta 436 bin 721 gayrimenkul satış işlemi yapılarak, 6 milyar 411 milyon 106 bin 486 lira tapu harcı geliri sağlandı.

İşlemlerin 193 bin 402'sini konut, 71 bin 19'unu arsa, 116 bin 687'sini tarla, 24 bin 879'unu iş yeri ve geri kalanını ise diğer taşınmazlar oluşturdu.

Geçen ay, 292 bin 493 gayrimenkul satış işleminin yapıldığı kasım ayına göre, gayrimenkul satış işlemi sayısı yüzde 49 artış gösterdi.

Ülke genelinde Ocak-Aralık 2022 döneminde ise 3 milyon 434 bin 389 gayrimenkul satış işlemi yapılarak, 41 milyar 555 milyon 205 bin 953 lira tapu harcı geliri elde edildi.