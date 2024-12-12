Türkiye’de 303 milyon aktif sosyal medya hesabı var

POPÜLER MEDYA PLATFORMLARINA İLGİ AZALDI

Dünyadaki popüler sosyal medya uygulamalarının Türkiye'deki kullanıcı sayısının önceki yıla oranla düşüş gösterdiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, en büyük düşüşün X platformunda olduğunu ifade etti. Şu bilgileri paylaştı:

"2023 yılında 22,7 milyon üyesi olan X platformunun Türkiye'deki kullanıcı sayısı yüzde 14,2 azalarak 19,5 milyona geriledi. Benzer bir şekilde Instagram kullanıcı sayısı da önceki yıla göre yüzde 5 azalarak 53,8 milyona, Facebook kullanıcı sayısı ise yüzde 1,3 azalarak 34,3 milyona düştü. Buna karşın Tiktok'taki kullanıcı sayısı ise önceki yıla göre yüzde 9,3 artış göstererek 39 milyona ulaştı."

TÜRKİYE'DE 18 YAŞ ÜZERİ NÜFUSUN YÜZDE 82,8'İNE INSTAGRAM REKLAMLARI ULAŞIYOR

Raporda yer alan sosyal medya reklam istatistikleri ile ilgili bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Instagram reklamları ile ulaşılabilen 18 yaş üzeri Instagram kullanıcılarının toplam 18 yaş ve üzeri nüfusa oranı dünya genelinde yüzde 28,1 iken Türkiye'de bu oran yüzde 82,8'e ulaşarak bu konuda en yüksek orana sahip ülke olmuştur." dedi. Rapora göre dünyada mobil telefon kullanıcılarının sayısının 5,75 milyar olduğunu kaydeden Uraloğlu, "Dünya'da aylık ortalama akıllı telefon hücresel veri trafiği 20,3 GB'tır." dedi.

TÜRKİYE'DE İNTERNET KULLANICILARININ YÜZDE 57,9'U ÇEVRİMİÇİ ALIŞVERİŞ YAPIYOR

Bakan Uraloğlu, dünyada en çok ziyaret edilen internet sitesinin Google olduğunu belirterek, "İnternet üzerinde satın alma alışkanlıklarına baktığımızda ise dünya genelinde çevrimiçi olarak her hafta bir şeyler satın alan 16 yaş ve üzeri internet kullanıcılarının oranı yüzde 55,2 iken, bu oran Türkiye'de yüzde 57,9'dur. Dijital içerik satın almalarına baktığımızda ise bu kullanıcıların her ay yaptığı satın alımlarının oranı dünyada yüzde 65,9 iken Türkiye'de bu oran yüzde 65,4'tür." ifadelerini kullandı.