Türkiye’de araç sayısı 25 milyon 188 bin 967 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'de Trafiğe kayıtlı araçlar ile ilgili istatistik verileri açıkladı. Verilere göre, Kasım sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,3'ünü otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde14,8'ini motosiklet, yüzde 8,0'ını traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 2,0'ını minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

1 MİLYON 135 BİN 228 ARAÇ DEVRİ YAPILDI

Kasım ayında 1 milyon 135 bin 228 aracın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtların yüzde 71,7'sini otomobil, yüzde 15,8'ini kamyonet, yüzde 4,8'ini motosiklet, yüzde 3,6'sını traktör, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Öte yandan Kasım ayında 43 bin 837 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı

1 MİLYON 49 BİN 833 ARAÇ ARTIŞI

Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 14,1 artarak 1 milyon 87 bin 603 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 11,1 azalarak 37 bin 770 adet oldu. Böylece Ocak-Kasım döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 49 bin 833 adet artış gerçekleşti.

YÜZDE 61,9'U BENZİNLİ

Ocak-Kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan 584 bin 479 adet otomobilin yüzde 61,9'u benzin, yüzde 23,8'i dizel, yüzde 9,1'i elektrikli veya hibrit olup yüzde 5,2'sinin LPG yakıtlı olduğu öğrenildi. Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 13 milyon 676 bin 615 adet otomobilin ise yüzde 37,7'si dizel, yüzde 36,0'ı LPG, yüzde 25,5'i benzin yakıtlı olup, yüzde 0,7'si elektrikli veya hibrit olduğu ifade edildi.