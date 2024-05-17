Türkiye’de artık yat turu lüks olarak algılanmıyor: En revaçtaki rota Göcek

Türkiye, turizm alanında her geçen gün kendini geliştiriyor. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkenin yaz aylarında sahil şehirleri özellikle tercih ediliyor. Yaz tatilini otellerde, özel villalarda geçirmek isteyenlerin yanı sıra bir binada kalmak isteyemeyenlerin yöneldiği turizm ise yat turları. Ülkenin güney kesimindeki koylarda yat konforunda tatilini geçirmek isteyenler için ise artık yat turları lüks olarak algılanmıyor. Epey revaçta olan yat turlarına ise aile fertleri, akrabalar ve arkadaş grupları bir araya gelerek katılıyor. Peki neden yat turları revaçta?

"OLAĞAN BİR TATİL ŞEKLİNİ ALDI"

Yat kiralamanın lüks olarak algılanıp algılanmadığı hakkında Yattayimcom Firması Sahibi Nazmi Alkın Şener şunları söylüyor: Yat turu yeşil ve mavinin buluştuğu tatil ve yat kiralamak artık lüks olarak algılanmıyor. Olağan bir tatil şeklini aldı. Altı kabin, beş kabin, dört kabin tekneler daha çok revaçta. Çünkü birkaç aile ve arkadaş grupları teknenin ücretini paylaştıkları için normal bir otel konseptine göre çok daha iyi bir tatil geçiriyorlar. Ve daha uyguna geliyor. Tekne turu artık eğlenceli hale geliyor.

"FARKLI YERLER VE FARKLI ŞEYLER KEŞFEDEBİLİYORSUNUZ"

Otel ve başka tatil seçeneklerinden yat tatilinin farklarına değinen Şener, "Otelde odanızdan çıkıyorsunuz, kahvaltı salonuna iniyorsunuz. Bir havuza bir denize giriyorsunuz. Tatilinizi bu mekânlar içinde geçirmek zorundasınız ama tekne tatilinde herhangi bir teknede günde iki-üç koy görebilme hakkına sahipsiniz. Farklı yerler ve farklı şeyler keşfedebiliyorsunuz. Farklı antik yerleri tekneyle görebiliyorsunuz. Örneğin biz sadece tekne kiralatmakla kalmıyoruz. Özel partnerlerimiz ile deniz oyuncaklarının kiralanması, tekne hangi koy da olursa olsun masaj hizmeti, tekneye gıda gönderilmesi, su altı dalış, Göcek bölgesindeki çok ünlü koy restaronlarına rezervasyon imkânları sunuyoruz" diyor.

"GÖCEK BİRKAÇ YILDIR REVAÇTA"

Yat turları için en çok hangi bölgelerin tercih edildiğini anlatan Şener, "Güney bölgesinde öncelikle Fethiye bölgesindeki Göcek birkaç yıldır revaçta. Ufak bir mahalledir ama doğa güzelliği açısından ve popülerlik açısından Göcek oldukça uygun durumda. Rüzgârdan dolayı Bodrum'da iki ay- 2,5 ay zaman geçirebiliyorsunuz ama Göcek bölgesi körfez olduğu için yaklaşık altı ay bir sezonu mevcut. Çok fazla dalga ve rüzgâr olmaz. Fethiye ve Göcek bölgesi en revaçtaki popüler destinasyonlar. Güney bölgesi için değerlendirecek olursak maksimum yedi gün yeterli. Yedi günün üzerinde biz de tavsiye etmiyoruz. Çünkü tekneler üç-dört koy gezdiği için yedi gün yeterli olacaktır. Nisandan ekim sonuna kadar Göcek'in sezonudur. En yüksek sezon haziranın başında başlar ekimin sonuna kadar biter" şeklinde konuşuyor.

"ANTALYA BÖLGESİNDE SAATLİK TURLAR YAPILIYOR"

Başka bölgelerde farklı uygulamaların olduğunu ifade eden Şener, "Marmaris, Fethiye, Bodrum, Antalya, Ayvalık, İstanbul, Kaş, Bozburun, Kekova gibi diğer yerlerde farklı bir işleyiş ve kriterler var. Antalya bölgesinde saatlik turlar yapılıyor. Oteller bölgesinde olduğu için o bölgelerde gece yatta kalmayı kimse istemiyor. Göcek kadar olmasa da Bozburun bölgesinin popülerliği gayet iyi ve yedi gün kiralama yapılabiliyor. Göcek'te insanlarım maddi durumuna göre iki-üç gün hatta günübirlik bile olabiliyor." ifadelerini kullanıyor.

"YÜZDE 80'İ TÜRK, YÜZDE 20'Sİ YABANCI"

Yat kiralamanın bütçeye etkisini sorduğumuzda Şener, şunları söylüyor: "İnsanların araştırmadan öngördükleri gibi bütçeler değil. Altı kabin 12 kişiye kadar kalabilecek olan bir teknenin yüksek sezonda günlük maliyeti 35 bin-50 bin TL bandı arasında olabiliyor. Türkiye'deki çalışma prensibinde bütün teknelerde ve dünyada verilen fiyata yakıt dâhildir ama kumanya dediğimiz yiyecek hizmeti hariçtir. Tekneden tekneye fark ediyor. Çok yüksek maliyetli tekneler de var. Günlüğü 20 bin-25 bin Euro olan tekneler mevcut. Onlar çok ayrı bir kesime hitap ediyor. Çok fazla ünlü misafir de oluyor. Okullar kapandıktan sonra ailesiyle birlikte tatillerini Göcek'te geçirmeyi tercih ediyorlar. Ünlüleri de istediklerine göre teknelere yönlendiriyoruz. Yabancılar ise daha çok Bodrum bölgesini tercih ediyor. Yat turizminde yüzde 80'i Türk, yüzde 20'si yabancı turist oluyor. Ayrıca teknelerin yılın ocak ayında ücretleri belirleniyor. Fiyatları acentelere gönderiyorlar. Tavsiyemiz erken rezervasyon avantajından yararlanarak tekneler için kıştan rezervasyon yapılması yönünde. Haziran ayında tekne isteyen bir misafir olduğunda kıştan rezervasyon yapıldığı için tekneler dolu olabiliyor."