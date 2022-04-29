Türkiye’de biyoyakıt üretebiliriz

Doğalgazda enerji bağımlılığını bitirmek ve aynı zamanda daha sürdürülebilir bir ekonomi için biyoyakıtlar kullanılabilecek alternatif enerji kaynaklarından. Dünyada LPG konusunda en büyük firmalardan biri olan Hollandalı SHV firması ürün geliştirmek için 1 milyar euroluk bir yatırım yaptı. Bio LPG ve diğer çevreci yakıtlar için 2040 yılını tam dönüşüm olarak kendini hedef koyan firmanın Türkiye'deki yatırımı İpragaz da üretim için en önemli adaylardan.60 milyon metreküplük küresel satışlarının tamamını 20 yıl içerisinde çevreci yakıtlara çevireceklerini söyleyen şirketin yönetim kurulu üyesi Steven Sels, "Biyokütle, gübre, atık, tarımsal kalıntılar ve yenilenebilir malzemeler dahil olmak üzere fosil olmayan hammaddelerden türetilen biyo-bazlı ve yenilenebilir yakıtlara özel önem veriyoruz. BioLPG, BioLNG, rDME, hidrojen ve amonyak, metanol ve yeni e-yakıtların, geleceğin yakıtları olacağını düşünüyor ve bu alanda çalışmalar yürütüyoruz. Örneğin rDME elde edecek proses yatırımı olarak 1 milyar euro'luk bir program yürütüyoruz ve bu alanda dünyada pazar lideriyiz. BioLPG; karbon emisyonlarını yüzde 80'e kadar azaltıyor" dedi. SHV firmasının Türkiye'deki yatırımı ve 60'ıncı yılını kutlayan İpragaz'ın CEO'su Eyüp Aratay ise Türkiye'de üretim konusu hakkında, Avrupa'da başlayan BioLPG çalışmalarının sonuçları sonrası Türkiye'de de üretim yapacaklarını belirtti.