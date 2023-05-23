Türkiye’de çiftçilerin tarlalarda dron kullanımı artıyor

Tarım dronları son yıllarda tarım makinesi olarak kabul görmeye başladı. 2022'de Türkiye'de tarım dronlarıyla 100 bin hektardan fazla tarım arazisinin ilaçlandığını söyleyen Dronmarket Tarım Teknolojileri Müdürü Fatih Başoğlu, "Sektörde dronların bu zamana kadarki en yüksek kullanım hacmine ulaşıldı. Önümüzdeki sezonda bu sayının katlanmasını bekliyoruz. Çıkan yeni model ve markalarla yakın gelecekte tarımda ilaçlamalar yalnızca dronlarla yapılacak. Her geçen gün büyüyen tarımsal dron pazarının 2024'te globalde 1 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor" dedi.Dronla günlük 1500 dekara varan alanın rahatlıkla ilaçlandığını ve yüzde 40 civarında ilaçtan tasarruf sağlandığını söyleyen Başoğlu, şunları kaydetti: "Traktörün tarlaya giremediği dönemlerde ve ulaşamadığı arazilerde rahatlıkla uygulama yapabilen dronlar, tarlada lastik izinden kaynaklanan rekolte kaybınında engellenmesini sağlıyor. Bilinçsiz su kullanımının da önüne geçilmesini sağlayan dronlar, tüm bu avantajlarıyla tarımın geleceği açısından umut vaat ediyor. Çiftçiler için ilaçlama sezonunda en önemli parametre zamandır. Hızlı müdahale sayesinde mahsullerini büyük zarardan kurtaran çiftçiler, dron teknolojisinden oldukça memnun. Geleneksel ilaçlama yöntemleri arazide yüzde 5'lere varan zaiyat yaratıyor. Dronda bu oran yüzde 0. Dronlar yalnızca zaman olarak değil ekonomik anlamda da çiftçilerimize büyük avantaj sağlıyor."2022'DE Trakya'daki çayır tırtılı istilasına dronlarla yapılan hızlı müdahaleye değinen Başoğlu, "Çayır tırtılı mücadelesinde traktör ile günlük ortalama sadece 300 dekar alan ilaçlanıyordu. Bu rakam dron kullanımında 800 dekara çıktı. Traktör ile yapılan ilaçlamalarda ürün kaybı yaşnıyor. Ayrıca traktörle ilaçlamanın üründeki etkisi yüzde 40 civarındayken, dronela ilaçlamada bu oran yüzde 90'a çıkıyor" dedi.