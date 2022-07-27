Türkiye’de e-ticaret bir yılda yüzde 69 büyüdü

E-ticaretin küresel salgın döneminden itibaren başlayan altın çağı, birçok ekonomide görülen yavaşlamaya rağmen büyüme potansiyelini koruyor. ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley'in haziran ayında yayımladığı Küresel E-Ticaret Büyüme Tahminleri raporunda 2019'da küresel ticaretin yüzde 19'una karşılık gelen e-ticaretin 2021'deki payının yüzde 21'e ulaştığı ve bu yılı yüzde 22'yle kapatacağı öngörülüyor.

Morgan Stanley uzun vadede e-ticaret pazarının dikkate değer bir büyüme potansiyeli barındırdığını söylerken, hacmin bugünkü 3,3 trilyon dolarlık değerinin 2026'da 5,4 trilyon dolara kadar yükselebileceği belirtiliyor. Kurumun endüstri modeli diğer verilerle birlikte değerlendirildiğinde, online alışverişin halihazırda yaygın olduğu ülkelerde dahi e-ticaretin büyümeyi sürdürdüğünü gösteriyor.