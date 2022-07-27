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Giriş Tarihi: 27.7.2022 12:55 Son Güncelleme: 27.7.2022 13:02

Türkiye'de e-ticaret bir yılda yüzde 69 büyüdü

DHA
Türkiye’de e-ticaret bir yılda yüzde 69 büyüdü

Küresel ekonomide yavaşlama görülse de e-ticaretin altın çağı varlığını sürdürüyor. Küresel E-Ticaret Büyüme Tahminleri raporuna göre e-ticaretin toplam ticaret içindeki payının bu yılın sonunda yüzde 22’ye ulaşacağı belirtiliyor. İşletmeler, yoğunlaşan rekabet ortamında yapay zeka destekli analiz çözümleriyle avantaj kazanıyor. 2021 Türkiye E-Ticaret Ekosistemi raporunda ise sektörün 2020’den 2021’e geçişte e-ticaret satışlarındaki büyümesi yüzde 69’a ulaştı.

E-ticaretin küresel salgın döneminden itibaren başlayan altın çağı, birçok ekonomide görülen yavaşlamaya rağmen büyüme potansiyelini koruyor. ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley'in haziran ayında yayımladığı Küresel E-Ticaret Büyüme Tahminleri raporunda 2019'da küresel ticaretin yüzde 19'una karşılık gelen e-ticaretin 2021'deki payının yüzde 21'e ulaştığı ve bu yılı yüzde 22'yle kapatacağı öngörülüyor.

Morgan Stanley uzun vadede e-ticaret pazarının dikkate değer bir büyüme potansiyeli barındırdığını söylerken, hacmin bugünkü 3,3 trilyon dolarlık değerinin 2026'da 5,4 trilyon dolara kadar yükselebileceği belirtiliyor. Kurumun endüstri modeli diğer verilerle birlikte değerlendirildiğinde, online alışverişin halihazırda yaygın olduğu ülkelerde dahi e-ticaretin büyümeyi sürdürdüğünü gösteriyor.

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Türkiye'de e-ticaret bir yılda yüzde 69 büyüdü
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