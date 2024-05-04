Türkiye’de en çok araç FSM’den geçiyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik hacminin günlük 240 bine, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise 190 bin araca ulaştığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 2023 yılı Trafik Hacim Bilgileri istatistiklerini değerlendirdi. Karayollarının, ulaşım yatırımlarının lokomotifi olduğunu söyleyen Uraloğlu, "En çok trafik hacmi Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde oluştu. FSM'de trafik hacmi 240 bin, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise 190 bin oldu. İstanbul-Tekirdağ Devlet Yolu'nun bazı kesimlerinde yıllık ortalama günlük trafik miktarı 100 bini aştı. İstanbul-Kocaeli Devlet Yolu'nun çeşitli noktalarında 70 bini aştı. İstanbul Havalimanı'na bağlantı sağlayan yol kesiminde ise trafik 100 bini geçti" dedi.İzmir şehir merkezindeki bazı kesimlerde trafiğin günlük 70 binin üzerine çıktığını belirten Uraloğlu, "Konya şehir geçişindeki kesimlerde trafik 100 bini aşıyor. Ankara-Sincan-Yenikent güzergâhındaki bazı kesimlerde 100 binin üzerine çıktı. Ankara Havalimanı'na erişim sağlayan güzergâhta bazı kesimlerde ise günlük araç sayısı 70 bini aştı" diye konuştu. Gaziantep için büyük öneme sahip Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ne ulaşım sağlayan yol kesiminde ise günlük trafiğin 70 bini geçtiğini aktaran Uraloğlu, Karadeniz Sahil Yolu'nda ise en fazla yoğunlaşan kesimin Trabzon geçişi olduğunu vurgulayarak trafik hacminin 90 bine ulaştığını aktardı.