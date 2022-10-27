Türkiye’de faaliyetteki 270 OSB ekonomiye katkı sağlıyor

Organize sanayi bölgeleri (OSB)'ler, Türkiye'de sanayinin gelişmesine katkı sağlamayı ve geri kalmış bölgelerin kalkınmalarını teşvik ederek sanayi yatırımlarını bu bölgelere çekmeyi hedefliyor.

OSB'ler, sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, çarpık sanayileşme ve çevre sorunlarını önlemek, kentleşmeyi yönlendirmek, kaynakları rasyonel kullanmak, bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, sanayi türlerinin belirli bir plan dahilinde yerleştirilmesini ve geliştirilmesini de amaçlıyor.

Ortak idari, teknik ve altyapı hizmetleri sunarak, sanayi işletmelerinin bir arada faaliyet göstermesine zemin hazırlayan OSB'ler, Türk sanayisinin gelişmesi, modernize olması ve dışa açılması yönünde önemli bir görev üstleniyor.

İKİ BAKANLIĞIN SORUMLULUĞUNDA

Türkiye'de kuruluş onayını karma ve ihtisas OSB'lere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, tarıma dayalı ihtisas OSB'lere (TDİOSB) ise Tarım ve Orman Bakanlığı veriyor. Bu kapsamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı 344, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı 34 OSB bulunuyor.

Kuruluş onayı verilen 378 OSB'nin 270'inde üretim gerçekleştirilirken 30'unda kamulaştırma yapılıyor, 38'i planlama aşamasında bulunuyor ve 40'ında altyapı hazırlanıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kuruluş onayı verilerek altyapı inşaatlarını tamamlayan ve üretime geçen OSB'lerde doluluk oranı yüzde 83, tahsis dolulukları ise yüzde 90 seviyesinde bulunuyor. Söz konusu OSB'lerde 2,4 milyon kişi istihdam ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı, altyapı inşaatları tamamlanan tarıma dayalı ihtisas OSB'lerde ise 5 binden fazla istihdam sağlanıyor.

EN ÇOK OSB'YE BURSA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Tüm illerde kuruluş onayı verilen OSB bulunurken Ardahan, Artvin, Hakkari ve Muğla dışındaki 77 ildeki OSB'lerde üretim gerçekleştiriliyor.

Bursa, faaliyette bulunan 16 OSB ile planlı sanayi üretiminin önemli bir kısmını gerçekleştiriyor. İzmir, Kocaeli ve Tekirdağ'da 13'er OSB faaliyette bulunuyor. Ankara'da 10, İstanbul ve Konya'da 8'er, Afyonkarahisar ve Aydın'da 7'şer OSB faaliyet gösteriyor.

İllere göre kuruluş onayı verilen ve faaliyette olan OSB'lerin listesi şöyle: