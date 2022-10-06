Türkiye’de gayrimenkul satış işlemlerinden yaklaşık 28 milyar lira tapu harcı alındı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yetkililerinden edindiği bilgiye göre, geçen ay 295 bin 953 gayrimenkul satış işlemi yapıldı, 3 milyar 421 milyon 60 bin 27 lira tapu harcı geliri sağlandı.

Eylülde, 311 bin 428 gayrimenkul satış işleminin yapıldığı ağustosa göre, gayrimenkul satış işlemi oranında yüzde 5 azalma oldu.

Ülke genelinde ocak-eylül 2022 döneminde 2 milyon 430 bin 623 gayrimenkul satış işlemi yapıldı. Bu işlemlerden 27 milyar 901 milyon 295 bin 813 lira tapu harcı geliri elde edildi.

İşlemlerin 1 milyon 27 bin 784'ünü konut, 423 bin 591'ini arsa, 687 bin 241'ini tarla, 110 bin 80'ini iş yeri, geri kalanını diğer taşınmazların satışı oluşturdu.

EN ÇOK İŞLEM YAPILAN İSTANBUL OLDU

En çok işlem yapılan il, 300 bin 549 satışla İstanbul oldu.

İstanbul'u 154 bin 657 ile Ankara, 124 bin 720 ile İzmir, 93 bin 667 ile Antalya, 88 bin 125 ile Bursa, 73 bin 226 ile Konya, 62 bin 549 ile Kocaeli ve 62 bin 88 ile Balıkesir takip etti.