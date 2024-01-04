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Giriş Tarihi: 4.1.2024 12:55

Türkiye'de geçen yıl 105 bin 978 kitap derlendi

Türkiye'de 2023 yılında derlenen kitap sayısı açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kitap derleme çalışmalarında Cumhuriyet tarihinin rekoruna imza atıldı" ifadelerini kullandı.

AA
Türkiye’de geçen yıl 105 bin 978 kitap derlendi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçen yıl 105 bin 978 kitap derlendiğini belirterek, "Kitap derleme çalışmalarında Cumhuriyet tarihinin rekoruna imza atıldı." bilgisini verdi.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2023'ün rekorlar yılı olduğuna işaret ederek, "Kitap derleme çalışmalarında Cumhuriyet tarihinin rekoruna imza atıldı. 2023'te toplam 105 bin 978 kitap derlendi. Bu kitapların 82 bin 384'ü basılı kitap, 23 bin 594'ü e-kitaptan oluşuyor. Elektronik kitap formatının ulaştığı rakam da 2023 yılının bir diğer rekoru oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Bu başarının en önemli unsurlarının Bakanlık birimleri arasında koordinasyon ve işbirliğinin etkin şekilde sağlanması, derleme kaçaklarının azaltılması; bandrol, ISBN ve derleme bilişim altyapılarının tek elde toplanması, faaliyete geçirilen e-kitabım ve kitap+ gibi uygulamalar ile yayıncılardan e-kitap satın alımı çalışmalarının olduğunu anlatan Ersoy, emeği geçenlere teşekkür etti.

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Türkiye'de geçen yıl 105 bin 978 kitap derlendi
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