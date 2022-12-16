Türkiye’de geçen yıl doğan girişimlerin istihdamdaki payı yüzde 5,6 oldu

Girişimlerde en yüksek doğum oranı 2021'de yüzde 34,1 ile toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründe gerçekleşti. Bu sektörü yüzde 17,3 ile ulaştırma ve depolama ve yüzde 10,7 ile imalat sektörleri takip etti.

GİRİŞİMLERİN 2019'DAKİ ÖLÜM ORANI YÜZDE 12,1'E YÜKSELDİ

Girişimlerin 2018'deki ölüm oranı yüzde 11,4 iken 2019'da yüzde 12,1'e yükseldi. 2018'de yüzde 4,3 olan ölen girişimlerin istihdamdaki payı 2019'da da değişmedi.

Girişimlerde en yüksek ölüm oranı 2019'da yüzde 35,2 ile toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründe gerçekleşti. Bu sektörü, yüzde 13,5 ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri ile yüzde 12,6 ile ulaştırma ve depolama takip etti.

Girişimlerden 2020'de doğanların yüzde 84,1'i 2021'de hayatta kaldı. 2019'da bir yıllık hayatta kalma oranı yüzde 80,6, iki yıllık hayatta kalma oranı yüzde 66,9 olarak kayıtlara geçti.

İstihdama göre hızlı büyüyen girişimler oranı 2021'de yüzde 12,4 oldu. Aynı yıl için ceylan girişimler oranı ise yüzde 2,2 olarak hesaplandı. Ciroya göre hızlı büyüyen girişimler oranı 2021'de yüzde 17,6, ceylan girişimler oranı ise yüzde 2,6 olarak kayıtlara geçti.

İstihdama göre hızlı büyüyen girişimlerin 2021'de yüzde 32,3'ü imalat, yüzde 20,9'u toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı ve yüzde 14,8'i ise inşaat sektöründe faaliyet gösterdi.

Ciroya göre hızlı büyüyen girişimlerin 2021'de yüzde 32,5'i imalat, yüzde 26,6'sı toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı ve yüzde 11,2'si ise inşaat sektöründe yer aldı.

İstihdama göre ceylan girişimlerin 2021'de yüzde 29,7'si imalat, yüzde 18,4'ü inşaat ve yüzde 12,9'u ise toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründe faaliyet gösterdi.

Ciroya göre ceylan girişimlerin 2021'de yüzde 28,4'ü imalat, yüzde 18,1'i inşaat, yüzde 15,3'ü toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründe yer aldı.

İmalat sanayisinde 2021'de doğan girişimlerin yüzde 60,7'si düşük teknoloji ürünleri üretti. Bu sektörde 2021'de doğan girişimlerin yüzde 26,8'i orta düşük, yüzde 11,6'sı orta yüksek, yüzde 0,9'u ise yüksek teknoloji düzeyine sahip ürünleri üreten girişimler oldu.

2016 VE SONRASINDA KURULAN GİRİŞİMLERİN DURUMU

Kuruluş yılı 2016 ve sonrası olan girişimlerin 2021 yılındaki ciro payı yüzde 20,5 olarak kayıtlara geçti. En yüksek ikinci ciro payına ise yüzde 16 ile 2011-2015 yılları arasında kurulan girişimler sahip oldu.

Kuruluş yılı 2016 ve sonrası olan girişimlerin 2021 yılındaki istihdam payı yüzde 27,7 olarak hesaplandı. Girişimlerden 2011-2015 döneminde kurulanlar ise yüzde 17,3'lük istihdam payına sahip oldu.

Girişimlerden kuruluş yılı 2016 ve sonrası olanların 2021'deki ihracat payı yüzde 14 olarak kayıtlara geçti. 1990 ve öncesindeki yıllarda kurulanların ise yüzde 18'lik ihracat payı ile en yüksek orana sahip olduğu görüldü.

Kuruluş yılı 2016 ve sonrası olan girişimlerin 2021'deki ithalat payı yüzde 9 oldu. Girişimlerden 1990 ve öncesinde kurulanlar ise yüzde 33,1'lik ithalat payı ile bu alanda en yüksek oranı elde etti.