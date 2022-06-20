Türkiye’de güneş enerjisi kapasitesinin 2030’a kadar 30 gigavatı aşacağı öngörülüyor

21 Haziran Dünya Güneş Günü dolayısıyla Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜNDER) ve SolarPower Europe raporlarından derlenen bilgilere göre, mayıs ayında küresel güneş enerjisi kurulu gücünün 1 teravata ulaşmasıyla güneşte "teravat çağı" başlamış oldu.

İklim değişikliyle mücadele ve küresel enerji fiyatlarının yükselmesiyle güneş, rüzgar, jeotermal, dalga enerjisi gibi sürdürülebilir kaynakların kullanımı ülkelerin enerji stratejilerinde önemli yer tutuyor. Küresel emisyonların 2030'a kadar yarı yarıya azaltılması için enerji sektöründe yenilenebilir enerji kullanımına yönelik büyük çaplı bir dönüşüm yaşanması gerekiyor.

Fosil yakıtların dünya genelinde yaygın olarak kullanılması sebebiyle, küresel emisyonlarda keskin düşüş olmadan, sıcaklık artışının 1,5 dereceyle sınırlandırılması mümkün görünmüyor.

Dünyanın ortak sorunu olan emisyonların azaltılmasında, düşük karbonlu enerji teknolojilerine daha fazla yatırım yapılması, sağlam ve akıllı elektrik şebekelerinin geliştirilmesinin büyük katkı sağlayacağı değerlendiriliyor.

GÜNEŞ KURULUMLARI HIZ KESMEDİ

Dünya genelinde emisyon azaltım miktarının üçte birinin sadece güneş ve rüzgar enerjisi santralleri kurarak düşürülebileceği hesaplanıyor.

Kovid-19 salgını nedeniyle santral ekipman tedarik zincirindeki aksamalara rağmen son 3 yılda güneş enerjisi alanında yatırımlar hız kesmeden devam etti.

Geçen yıl 168 gigavat artarak 940 gigavata yükselen küresel güneş enerjisi kurulu gücünün, 2025'e kadar 2,3 teravata çıkması bekleniyor.

Türkiye'de ise mevcutta 8,3 gigavat olan güneş enerjisi kurulu kapasitesinin 2030'a kadar çatı ve saha tipi projelerle 30 gigavatı aşacağı öngörülüyor.

Ayrıca ortalama günlük güneşlenme süresi 7,5 saat olan Türkiye'de, çatı üstü güneş santrali potansiyelinin 20 gigavat seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.

Türkiye'de büyük ölçüde lisanssız güneş santrallerinin oluşturduğu kurulu güç "dağıtık" yapısıyla öne çıkarken, 78 ilde farklı ölçeklerde güneş enerjisi santralleri bulunuyor.