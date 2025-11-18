Türkiye’de her 6 şirketten biri yapay zekayı aktif kullanıyor

Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi (TRAI), "Zekanın Ötesi" temasıyla düzenlediği Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'nde Yapay Zeka Araştırması sonuçlarını paylaştı. 126 kurumun katıldığı araştırma, Türkiye'deki şirketlerin yapay zeka yolculuğuna dair önemli veriler ortaya koydu. Araştırmaya göre yapay zekayı aktif olarak kullanan şirketlerin oranı yüzde 15.2'ye ulaştı. Bu, Türkiye'de her altı şirketten birinin yapay zekayı iş süreçlerine entegre ettiği anlamına geliyor. Beş ve üzeri proje yürüten kurumların oranı ise yüzde 32.8 olarak belirlendi.Kurumların yüzde 37.6'sı yapay zeka stratejisini yönetim kurulu düzeyinde onaylanmış bir stratejiyle ele alıyor. Ancak şirketlerin önemli bir kısmı hâlâ hazırlık veya taslak aşamasında bulunuyor. Yapay zeka, şirketlerde öncelikli olarak operasyonel verimliliği artırma, maliyet düşürme ve karar destek sistemlerini güçlendirme amacıyla konumlandırılıyor.Yapay zeka ekibine sahip kurum oranı yüzde 15.2'ye yükseldi. Bu ekiplerin yüzde 42'si 4 ila 10 kişiden oluşuyor ve çoğunlukla veri analitiği birimleriyle entegre biçimde çalışıyor. Bu durum, yapay zekanın bireysel inisiyatiflerden çıkarak kurumsal bir uzmanlık alanına dönüştüğünü gösteriyor.Araştırmada kurumların en çok zorlandığı alanlar da belirlendi. Yetenek eksikliği yüzde 58 ile başı çekerken, onu bütçe (yüzde 57) ve kurum kültürü (yüzde 55) takip etti. Bu veriler, yapay zeka dönüşümünün sadece teknolojik değil, aynı zamanda örgütsel ve finansal boyutları olan bir süreç olduğunu ortaya koyuyor. Üretken yapay zeka alanında da önemli bir hareketlilik yaşanıyor. Şirketler içerik üretimi, kurumsal eğitim, müşteri iletişimi, kodlama ve raporlama gibi alanlarda üretken yapay zekayı test ediyor.