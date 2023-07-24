Türkiye’de iş ve yatırım zamanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli ticari anlaşmalara imza attığı Körfez turunun ardından hem yerli hem de küresel yatırım hamlesi için düğmeye basıldı. Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu yeni dönemde çalışmalarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında sürdürecek. Eylülde açıklanacak Orta Vadeli Program da yatırımcılara rehber olacak.Kurul platformunda temsil edilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, özel sektörün "cari açığı azaltacak, ihracatı kolaylaştıracak" bir yıllık dönemde tamamlanacak yatırımlara ilişkin eylem önerilerini toplamaya başladı. En fazla beş eylem önerisinin 27 Temmuz'a kadar gönderilmesi istenirken, "Öneriler, yatırım ortamıyla doğrudan bağlantılı, kurumlar arası işbirliğini gerektiren, somut çıktıları olan mutlaka ihracatı artıran, cari açığı azaltan mahiyette konuları içermelidir" denildi. Yeni dönemde ekonomik büyümenin devamı için doğrudan uluslararası sermaye yatırımları artırılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik reform adımlarına devam edeceklerini belirterek, eylül ayında açıklanacak Orta Vadeli Program'ın da yol haritası niteliğinde olacağını söyledi. Yılmaz, "Yatırım ortamının iyileştirilmesi yönünde tanımlanmış, sonuç odaklı reform adımlarına devam edeceğiz" diye konuştu.