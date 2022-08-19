Türkiye’de kamu binalarının güçlendirilmesine yönelik projeye 750 bin dolar hibe sağlandı

Konuya ilişkin anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kamu Binalarında Sismik Dayanıklılık ve Enerji Verimliliği Projesi kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kullanılmak üzere Dünya Bankasından 219,4 milyon avro tutarında kredi temin edilmişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Dünya Bankası arasındaki kredi anlaşması, 7 Eylül 2021'de imzalanmış ve 10 Kasım 2021 tarihinde yürürlüğe girmişti.

Projenin teknik yardım bileşeninde kullanılmak üzere Küresel Afet Risk Azaltma ve İyileştirme Fonu'ndan (Global Facility for Disaster Reduction and Recovery- GFDRR) Dünya Bankası aracılığıyla 750 bin dolar tutarında hibe sağlandı. Hibeye ilişkin anlaşma da Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Dünya Bankası yetkilileri tarafından 16 Mayıs 2022 tarihinde imzalandı.

Hibenin, Kamu Binalarında Sismik Dayanıklılık ve Enerji Verimliliği Projesi kapsamında, binaların güçlendirilmesi için yenilikçi mühendislik yaklaşımlarının belirlenmesi, yenilikçi mühendislik yaklaşımları üzerine eğitim ve kapasite geliştirilmesi ve binaların mühendislik değerlendirmeleri için en iyi küresel uygulamaların araştırılması amacıyla kullanılması öngörülüyor.