Türkiye’de kayıtlı araç sayısı kaç oldu?

TÜİK, Temmuz ayı sonu itibarıyla yurt genelinde ve iller göre trafiğe kayıtlı araç sayısını açıkladı. Açıklanan verilere göre; Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla yurt genelinde 27 milyon 754 bin 948 oldu. Bu taşıtların Yüzde 53,3'ünü otomobil, yüzde 16,8'ini motosiklet, yüzde 15,9'unu kamyonet, yüzde 7,7'sini traktör, yüzde 3,4'ünü kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtların oluşturduğu öğrenildi.

DOĞU MARMARADA 1 MİLYOM 181 BİN 645

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Temmuz ayı sonu itibarıyla Doğu Marmara bölgesinde illeri bakıldığında ise Kocaeli ilinde araç sayısı 496 bin 496, Sakarya'da 343 bin 459, Düzce'de132 bin 376, Bolu'da 130 bin 046, Yalova'da ise 79 bin 268 oldu. Kocaeli ilinde Trafiğe kayıtlı araç türlerine bakıldığında ise 288 bin 286 otomobil, 10 bin 227 Minibüs, 7 bin 55 Otobüs, 86 bin 953 Kamyonet, 26 bin 713 Kamyon, 55 bin 193 Motosiklet, 20 bin 280 Traktör, bin 789 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.