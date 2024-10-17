Türkiye’de konut satışı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı, eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 37,3 artışla 140 bin 919'a yükseldi.

Ocak-eylülde satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 artarak 947 bin 236'ya çıktı.

İstanbul eylülde konut satışlarında 21 bin 314 ile en yüksek paya sahip il oldu. Bu ili 13 bin 205 ile Ankara, 7 bin 612 ile İzmir izledi.

Konut satışının en az olduğu iller ise 74 ile Hakkari, 82 ile Ardahan ve 106 ile Bayburt olarak sıralandı.

Eylülde yabancılara 2 bin 22 konut satıldı. Söz konusu satışlar, yıllık bazda yüzde 31 azaldı. Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,4 olarak hesaplandı.

Yabancılara yapılan satışlarda ilk sırayı 783 konutla İstanbul aldı. Bu ili 548 konutla Antalya ve 210 konutla Mersin takip etti.

Yabancılara konut satışı ocak-eylül döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,1 azalarak 17 bin 90 oldu.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya vatandaşlarına yapıldı. Eylülde Rusya vatandaşları Türkiye'den 346 konut satın aldı. Bu ülke vatandaşlarını 163 konutla İran, 139 konutla Irak vatandaşları izledi.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI ARTTI

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları, eylülde, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 87,4 artarak 15 bin 825'e çıktı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 11,2 olarak gerçekleşti.

Ocak-eylül dönemindeki ipotekli konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42,6 azalışla 92 bin 310 oldu.

Eylül ayındaki ipotekli satışların 3 bin 685'i, ocak-eylül dönemindeki satışların 21 bin 702'si ilk el satışları olarak kayıtlara geçti.

İLK EL KONUT SATIŞLARI ARTTI

Türkiye genelinde diğer konut satışları, eylülde, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,8 artarak 125 bin 94 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 88,8 olarak kaydedildi.

Ocak-eylül döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,7 artarak 854 bin 926 oldu.

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, eylülde yıllık bazda yüzde 47,1 artışla 44 bin 858 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 31,8 olarak tespit edildi. İlk el konut satışları ocak-eylül döneminde de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 300 bin 879'a yükseldi.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları, eylülde, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,1 artış göstererek 96 bin 61'e çıktı.

Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı yüzde 68,2 olarak hesaplandı. İkinci el konut satışları, ocak-eylül döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 artışla 646 bin 357 oldu.