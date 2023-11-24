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Giriş Tarihi: 24.11.2023 10:36

Türkiye'de kurulan şirket sayısı artış gösterdi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye'de kurulan ve kapanan şirketlerin istatistiklerini paylaştı. Ülkede kurulan şirket sayısı, ekimde ayında yüzde 1,3 artarak 11 bin 124'e yükseldi.

AA
Türkiye’de kurulan şirket sayısı artış gösterdi

Türkiye'de kurulan şirket sayısı, ekimde bir önceki aya göre yüzde 1,3 artarak 11 bin 124'e yükselirken kapanan şirket sayısı yüzde 12,3 artışla 2 bin 246 oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ekim ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ekimde kurulan şirket sayısı eylüle kıyasla yüzde 1,3 artışla 10 bin 978'den 11 bin 124'e yükseldi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 12,3 artışla 2 bin 246 oldu. Eylülde 2 bin şirket kapanmıştı.

Ekimde kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,6 azalırken kapanan şirket sayısı yüzde 31,7 artış gösterdi.

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Türkiye'de kurulan şirket sayısı artış gösterdi
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