Türkiye’de nesnelerin internetine 1.2 milyar dolar yatırım

Turkuvaz Medya'nın ekonomi dergisi INBUSINESS ile Vodafone'ın düzenlediği Future Of Technology: 'Nesnelerin İnterneti ve Yeni Ekonomi Ekosistemi' Webinarı önceki gün yapıldı. Webinar, INBUSINESS Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Hülya Güler ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu'nun açılış konuşmalarıyla başladı. Kestioğlu, "Vodafone Grubu, bağladığı nesne sayısı itibarıyla dünyanın en büyük IoT hizmet sağlayıcısı konumunda. Türkiye'de Nesnelerin İnterneti pazarına yön vermeyi en önemli misyonlarımızdan biri olarak görüyoruz. 35 binin üzerindeki kurumsal müşterimizin nesnelerinin bağlantısını sağlıyoruz" dedi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürü Gökhan Evren, "2025'te 30 milyar cihazın internete bağlanacağı tahmin ediliyor. Türkiye'de makineler arası iletişim aboneleri dahil 86.2 milyon mobil abone bulunuyor. Aralık 2021 sonu itibarıyla mobil ve sabit genişbant internet abonelerinin sayısı 88 milyonu geçerken makineler arası iletişim abone sayısı ise 7.4 milyona yaklaştı" diye konuştu.BSH Global D2C Başkanı Ayşenur Evcil ise 2013'ten bu yana ürünlerini kademeli olarak ağ uyumlu hale getirdiklerini, şimdi bunu bir adım daha öteye taşıyarak Nesnelerin İnterneti ile nesneleri sadece birbirine bağlamadıklarını onları akıllı hale getirdiklerini de ifade etti.