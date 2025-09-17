Türkiye’de piliç eti ABD ve Avrupa’dan ucuz

BEYAZ Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR), bütün piliç fiyatının 120 liraya ulaştığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını, süpermarketlerde bütün pilicin kilogramının 79-85 liradan satıldığını belirtti. BESD-BİR'den yapılan açıklamada, market raf fiyatları dikkate alındığında, Türkiye'de bütün piliç fiyatının güncel kurla kilogram başına 2 dolara denk geldiği, bu fiyatın ABD'de 3 doların üzerinde olduğunu, Almanya'da ise 5.56 euroya karşılık geldiği belirtildi. Türkiye'de kişi başı piliç eti tüketiminin 2023'te 22.7, 2024'te 26 ve bu yılın ilk 6 ayında 27.5 kilogram olduğu belirtilen açıklamada, verilerin, tüketicilerin piliç etine ilgisi ve güveninin her geçen yıl arttığını gösterdiği değerlendirmesinde bulunuldu.