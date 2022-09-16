Türkiye’de ‘sansür’ olarak görülen yasayı ABD çıkardı!

Türkiye'de belirli çevrelerin 'sansür' diyerek engellemeye çalıştığı sosyal medya yasasını, ABD çıkardı. Sosyal medya şirketlerinin doğduğu topraklarda çıkan yasanın ardından gözler Türkiye'ye çevrildi. Özgürlükler ülkesi ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yürürlüğe giren yasada, sosyal medyada nefret söylemi ve ayrımcılık gibi ifadeler cezalandırılacak. Türkiye'de de yasayla ilgili çalışmalar sürüyor.Kaliforniya Eyalet Valisi Gavin Newsom, sosyal medya şirketlerinin sosyal medyadaki "nefret ve ayrımcılık" gönderilerinde daha şeffaf olmalarını sağlamak için yeni bir yasayı onayladığını duyurdu. Newsom, yaptığı yazılı açıklamada, halkın, bu platformların kamusal söylemleri nasıl etkilediğini bilmeyi hak ettiğine işaret ederek "Bu yasa, her gün kullandığımız platformlarda şeffaflık ve hesap verebilirliği getiriyor" ifadesini kullandı. Sosyal medyanın bir silah haline getirilmesine izin vermeyeceklerini vurgulayan Newsom, "nefret ve ayrımcılığın" toplumu ve ülkenin temel değerlerini tehdit etmesine de engel olacaklarını kaydetti. Yasanın hazırlayıcılarından eyalet meclisi üyesi Jesse Gabrie ise "Saklayacak bir şeyleri olmadığı sürece sosyal medya şirketleri neden basit bilgileri açıklamaktan çekiniyor" dedi. Yasayla nefret söylemi, aşırıcılık, taciz, dezenformasyon veya yanlış bilgilendirme gibi konuların önüne geçilmesi hedefleniyor. Çocuk kullanıcı bilgilerinin amacı dışında kullanması ve yayılması halinde nı ve çocukların sağlığın platform yasaklanacak. Çocuk başına 2.500 ila 7.500 dolar arasında para cezası ödenecek.