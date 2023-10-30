Türkiye’de su ürünleri ihracatında 9 ayda 313 milyon dolar üzerinde döviz girdisi sağlandı

Türkiye'den bu yılın Ocak-Eylül aylarında somon, hamsi ve deniz salyangozu ihracatı bir önceki yıla göre 28 milyon 346 bin 471 dolar artarak 313 milyon 343 bin 154 dolara yükseldi. Somon balığı ihracatında ise 177 milyon 913 bin 657 dolar ile Rusya Federasyonu ilk sırayı alırken, hamsi ihracatında 3 milyon 672 bin 95 dolar ile Fransa, deniz salyangozunda ise 6 milyon 949 bin 27 dolar ile Güney Kore Cumhuriyeti aldı.

Türkiye'den bu yılın 9 ayında 41 ülkeye yapılan somon balığı ihracatında ise 43 milyon 612 bin 377 kilogram karşılığı 289 milyon 225 bin 785 dolar döviz girdisi sağlanırken, aynı dönemde 25 ülkeye yapılan hamsi ihracatında bir milyon 589 bin 579 kilogram karşılığı 9 milyon 698 bin 356 dolar, deniz salyangozu ihracatında ise bir milyon 326 bin 983 kilogram karşılığı 14 milyon 419 bin 13 dolar döviz girdisi sağlandı. İhracatın büyük bir kısmı Doğu Karadeniz Bölgesinden olmak üzere başta Trabzon'dan yapıldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, yaklaşık 5 yıl önce su ürünleri ihracatından 4-5 milyon dolar döviz girdisi sağlanırken bu yılın ilk 9 ayında elde edilen döviz girdisine dikkat çekti.

Bu yılki su ürünleri ihracatında bir önceki yıla göre artış olduğuna dikkat çeken Gürdoğan, "Türkiye geneli somon ihracatımız toplamda 289 milyon dolar. Doğu Karadeniz Bölgesine bakıldığında 120 milyon dolar civarında ihracat söz konusu. Trabzon Bölgesi olarak bakıldığında ise yüzde 52 artış söz konusu. Trabzon ili Karadeniz somonu ihracatı Ocak-Eylül arasında bakıldığında 77 milyon dolarlık ihracatımız var. Deniz salyangozunda ise bir önceki sene miktar bazında 8 milyon 627 bin dolarlık ihracatımız var. Bu sene ise 14 milyon dolar civarında ihracatımız değer bazında bakıldığında ise yüzde 67'lir bir artış söz konusu. İhracatımız genellikle Uzakdoğu ülkeleri, Avrupa Birliği ülkeleri, Amerika ve Rusya'ya yapılıyor" dedi.

Su ürünleri ihracatını artırabilmek için paketleme ve işleme tesislerine ihtiyaç olduğunu belirten Gürdoğan, "Su ürünleri ihracatımız her geçen gün artıyor. İhracatımızı daha çok artırabilmemiz için yatırımlara, özellikle Su Ürünleri Organize Sanayi Sitesine buna bağlı olarak da paketleme ve işleme tesislerine ihtiyacımız var. Bölgemizde, Su Ürünleri Organize Sanayi Sitesinin kurulması lazım. Bugün ,Uzakdoğu ülkelerine yarı mamul olarak ihraç ediyoruz. Tam mamul halde ihraç edebilirsek katma değeri çok daha yüksek bir ürün olacak. Ne kadar işlenmiş olarak yaptığımız zaman üründeki kilogram maliyeti yükseldiği için ürünün toplam değerine yansıyacak ve ihracattaki rakamımızda bir o kadar da artmış olacaktır" diye konuştu.

"HAVALAR SOĞUYUNCA HAMSİ İHRACATI ARTACAK"

Havaların soğumasıyla hamsi avının artacağını ,bunun da ihracata olumlu yansıyacağını belirten Gürdoğan, "Bugün piyasaya bakıldığında hamsi fiyatları inişli çıkışlı bir grafik çiziyor. Hamsi aynı zamanda ülkemizde geçmiş yıllarda yem sanayinde en çok kullanılan ürünlerden biriydi. Havaların soğumasıyla hamsi daha fazla avlanacağından ihracatı da artacak. Hamsi simgesel olarak Doğu Karadeniz Bölgesinde ve Türkiye'de yeri ayrı" ifadelerini kullandı.