Türkiye’de tarım dijitalleşiyor! Dijital tarım, ormancılık ve hayvancılık başlıyor

"KADINLARA BAŞTA KOOPERATİFLER OLMAK ÜZERE TAM BİR POZİTİF AYRIMCILIK İÇİNDEYİZ"

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, programın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Ekim Kadın Çiftçiler Günü kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Emine Erdoğan'ın himayelerinde önemli bir program gerçekleşeceğini aktararak, "Bizim yeni dönemde vizyonlarımız arasında kadınlar ayrı bir önem taşıyor. Çünkü sürdürülebilirliğin yolu kadından geçer diye düşünüyoruz. Keza Türkiye'de de büyük şehirlere göç hareketinin tersinin gerçekleşmesini istiyoruz. Bu kapsamda kadın çiftçilerle ilgili bir sigortalılık çalışmamız var. İnşallah bu çalışma bittiğinde de bir müjde olarak vermek istiyoruz. Ama henüz neticelenmedi." şeklinde konuştu.

Kadınlara başta kooperatifler olmak üzere tam bir pozitif ayrımcılık içinde olduklarını dile getiren Gizligider, şunları kaydetti:

"Türkiye'de de artık tarım dönüşüyor, dijitalleşiyor. Dijital tarım, ormancılık ve hayvancılığa geçiyoruz. Bu kapsamda 1 Ekim itibarıyla Çiftçi Kayıt Sistemi'nin e-devlet üzerinden güncellenmesiyle ilgili bir çalışma başlattık. Şimdi bunu hayvancılıkta da yapacağız. Yani dijital hayvancılığa geçiyoruz.

Mevzuat çalışmalarımızı tamamladık, eğer meclisimiz takdir buyurursa dijital ormancılığa geçiyoruz. Yani her ağacın barkodunun olduğu bir sistemden bahsediyorum. Burada orman köylülerimize inşallah yeni müjdeler vereceğiz. Gerek ekonomik olarak, gerek hak anlamında. Bu dönüşümü Türkiye sağlayacak ve biz bunu kadınlarımızla birlikte sağlayacağız diye düşünüyoruz."

Gizligider, bakanlıklarının desteklerine ilişkin 65 parça desteğin olduğunu, alt kırılımlarıyla bu sayının 134'e yükseldiğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu bir yandan çok fazla gibi görülebilir ama bizim çiftçimizden, sahadan aldığımız şu; lazım zamanda, yani ekim zamanında, ekerken bu desteği bulabiliyorsa bu anlamlı. Ama birtakım sıkıntılar yaşadıktan sonra geliyorsa bu sefer bu bir işe yaramıyor. Bir yandan da özellikle tüm dünyada yaşanan sıkıntının Türkiye'ye de yansıması söz konusu. Paranın değer kaybıyla ilgili bir sorun var.

O yüzden bu yıl bunu karta yükleme şekliyle mazot ve gübrede sağlayacağız, başaracağız. Önümüzdeki yıl itibarıyla bu başka bir sistematiğe daha evrilecek. Amacımız çiftçinin hak ettiği desteği lazım zamanda buluşturmak ve üretimin sürdürülebilirliğini bu kapsamda teminat altına almak. Biz şimdi öyle bir sistem kuracağız sonucunda da çiftçi zarar etmeyecek. Zarar edemeyecek.

Çünkü sistemi en baştan üretim deseninin tespit edilmesi, tercih edilmesi şekliyle başlatacağız. Her ne kadar birden fazla sigorta çeşidimiz var ise de bir de gelir koruma sigortasını şimdi getiriyoruz. Şu anda Konya'da pilot uygulama olarak başladık, bunu tüm Türkiye'ye de getireceğiz. Bu sefer aksi bir durumda bu da devreye girecek, bir fark ödemesi gibi diyelim buna. İnşallah hem dijitalleşme, yani teknolojiyle tarımın buluşması hem de bu yeni sistemle birlikte zaten de gündemde olan tarım, üretim ve yeniden belki öze dönüş, bereketli bir sürece girecek diye düşünüyorum."