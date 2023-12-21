Türkiye’de tarımın verimi arttı

'21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi' 'Yerel Yönetimlerde Gıda Güvenliği ve Kentsel Tarım' paneliyle devam etti. Merve Türkay'ın moderatörlüğünde gerçekleşen panelde konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, tarımın stratejik önemine dikkat çekerek, "Cumhurbaşkanımızın destekleri sayesinde ülkemiz tarımda verimini artırmıştır" dedi. Güvenilir yani GDO'suz tohumlara işaret eden Yüce, "Çevremizde organik ve sağlıklı gıda üretimine katkı sağlayacak tüm şartları zorladık. 4.5 yılda Sakarya'da 6 bin dönüm arazi üzerinde hem bitkisel hem hayvansal hem de süs bitkisi üretim alanlarını gerçekleştirdik. Çiftçilerimize destek oluyor, istihdam sağlıyoruz" dedi.Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de insanlığın güvensiz gıdalarla karşı karşıya kaldığını vurgulayarak, bunun için belediyelerin de gıda güvenliğini sağlaması gerektiğini söyledi. Erzurum'un hem tarım hem hayvancılık şehri olduğunun altını çizen Sekmen, şöyle devam etti: "1 milyon büyükbaş hayvanımız var. 8-9 ay yaylalarda, meralarda otluyorlar. Çobanların hayatını kolaylaştırmak için 10 bin km yayla ve arazi yolu yaptık. 2014'te 400 bin küçükbaş hayvanımız vardı, şu an bunu 3 katına çıkardık. Hedefimiz 5 milyon küçükbaş, 2.5 milyon büyükbaşa ulaşmak ve bunların verimlerini artırmak. Erzurum merkezde Avrupa'nın en modern hayvan borsasını oluşturduk. Günlük 1.000-2.000 hayvan alıp satılıyor. Balıkçılık konusunda da önemli bir çalışmamız var. Önce balık yavrusu yetiştiriyoruz. 700 gölet yaptık, balık yavrusu bırakarak buralarda önemli miktarda balık üretimine katkı sağlıyoruz."Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise, tarım şehri olduklarını belirterek, "4.5 milyon liralık bir yatırımla atık su arıtma tesisleri kurduk. Atık sularımızdan gübre elde ediyoruz. Atık suyumuzu arıttıktan sonra sulama arazilerine vereceğiz" diye konuştu.