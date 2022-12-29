Türkiye’de tek noktada yapılan en büyük hayvancılık projesinde çalışmalar devam ediyor

"BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ SONBAHARA KADAR TAMAMLAMAYI HEDEFLİYORUZ"

İnşaat çalışmalarının devam ettiğini belirten Varol, "Projenin ilerleme durumu şu an için yüzde 35 aşamasında. Projenin önemli bir bölümünü önümüzdeki yılın sonbaharına kadar tamamlamayı hedefliyoruz. En kısa zamanda bu önemli ekonomik yapıyı tamamlayıp Ağrı'mız ve ülkemizin hizmetine sunmak en temel hedefimizdir" diye konuştu.

Belediye Başkanı Sayan da ahırların şehir dışına çıkarılması projesinin kendilerinin seçim vaatlerinden biri olduğunu ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla projenin yapımına başlandığını anlattı.

Projenin hayvancılık alanında ülkeye örnek olabilecek kapasitede olduğuna dikkati çeken Sayan, "Devasa bir projedir. Zaten bizim için 2 büyük proje vardı. Burası ve Murat Nehri Projesi. İkisinde de inşaat çalışmaları çok şükür yürüyor. Pandemiden dolayı zamanımız biraz boşa gitti, yoksa şimdiye kadar bitmişti. İnşaat çalışmaları devam ediyor. Her iki proje de yüzde 35 aşamasındadır. Müteahhitlerin her iki projenin önümüzdeki yılın sonbaharına doğru biteceği yönünde taahhüttü var" dedi.