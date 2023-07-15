Türkiye’de ulaşımın geleceğini şekillendiren en önemli aktörlerinden biri olacağız

Öktem törende yaptığı konuşmada, "Henüz 5 yaşında genç bir şirket olarak ülkemizde sıfırdan bir endüstri yarattık, ulaşımda yepyeni bir yol açtık, üstelik birçok köklü şirketin hayalini kurduğu bir rota belirledik ve New York Borsası'nda halka açıldık. Elde ettiğimiz kaynak ile şimdi kendi teknolojimizi daha da geliştirerek Türkiye'de geleceğin ulaşım çözümlerini şekillendirmeye hazırız," ifadesini kullandı.



Tarihi tören vesilesiyle New York Borsası'nın ana girişinde ve işlem salonunda Martı bayrağıyla birlikte Türk bayrağı da göndere çekildi. Törene Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, New York Başkonsolosu Reyhan Özgür başta olmak üzere kamu ve özel sektör ile uluslararası yatırımcı çevrelerinden seçkin bir davetli topluluğu katıldı.





Türkiye'de paylaşımlı, elektrikli, çevreci ulaşımı daha da yaygınlaştırmak isteyen Türkiye'nin tek ölçeklenmiş mobilite şirketi Martı, bu hedefle sermayesini artırarak yatırıma yönlendirmek için gerçekleştirdiği halka arzdan 60 milyon dolara yakın bir kaynak yaratmayı başardı.



Kuruldukları ilk günden bu yana birincil hedeflerinin her zaman kullanıcılarının güvenini kazanmak olduğunun altını çizen Öktem, "Yalnızca güçlü bir iş planı ve yenilikçi iş modeliyle değil, aynı zamanda sarsılmaz tutkumuz ve bağlılığımızla da güvence altına alınan bu güven, gelecek vizyonumuza inanan yatırımcıları cezbetmiştir. Bugün bu sahnede dururken onların inançlarını doğruluyor ve bu yolda bize katıldıkları için şükranlarımızı sunuyoruz," diye konuştu. Öktem sözlerini şöyle dürdürdü:



"New York Borsası'nda hisseleri doğrudan işlem gören ilk Türk şirketi olmak ve özellikle de kuruluşumuzun üzerinden geçen beş yıl içinde bu unvanı elde etmek, bana gelecek adına büyük bir güven veriyor. Bu başarı sadece tüm Martı Ailesi'nin değil aynı zamanda Türk girişimcilerin çalışkanlıklarının, gücünün ve potansiyelinin de bir simgesi. Bugünkü başarılı halka arz, pazar liderliğimizi pekiştirmek için bize ek kaynaklar sağlıyor. Üst düzey yatırımcıların desteğini aldık ve artık ABD sermaye piyasalarına erişimimiz var. Bu yeni sermaye tabanı, birinci sınıf bir teknoloji ve mobilite şirketi olma yolunda ilerlememizde etkili olacaktır."