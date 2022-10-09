Türkiye’de üretilen tütünde 120 bin ton rekolte bekleniyor

"ABD'YE VİRJİNYA TÜTÜNÜ İHRAÇ EDECEĞİZ"

Muş'ta 4 bin hektar alanda bu yıl tütün üretildiğini anlatan Solgun, kentte 9 tütün çeşidinde deneme üretim yaptıklarını, hangisinin alıcısı fazla ise çiftçileri o ürüne yönlendirdiklerini söyledi.

Bu yıl bir ilki gerçekleştirerek Muş'ta "Virjinya tütünü" yetiştirmek için deneme üretim yaptıklarını belirten Solgun, şöyle dedi:

"Çok güzel verim elde ettik. ABD'ye bu yıl Muş, Bitlis ve Batman'dan Virjinya tütünü ihraç edeceğiz. Bu yıl ciddi bir yatırımcıyı Muş'a getirdik. İkinci yatırımcı da Osmaniye'de işletmesini kuracak. Yaptığımız uluslararası çalıştaylarla dünyanın gözünü ülkemize çevirdik. Tarım ve Orman Bakanlığı, tütün makine aletleri hibe desteği sağladı. Ülkemizde hangi çiftçinin tütünü elde kalırsa bize ulaşabilir."

Sungu beldesinde Bayram Akın da 37 yıldır tütün ürettiklerini belirterek, bu yıl verim ve rekoltenin beklediklerinden iyi olduğunu söyledi.

6 dönüm alanda üretim yaptığını anlatan Akın, 2,5 ton ürün beklediğini ifade etti.