“Türkiye’de yılın otomobili” rekabeti başladı

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD), tarafından bu yıl 10'uncu kez gerçekleştirilecek "Türkiye'de Yılın Otomobili" seçimi için aday otomobiller açıklandı. Türkiye otomobil pazarında satışa sunulan yeni modeller arasından yapılan değerlendirme sonucunda 43 aday, "Yılın Otomobili" ödülünü almak rekabet edecek. OGD üyelerinin mayısta yapacağı oylama sonucu aday modeller arasından 7 finalist otomobil belirlenecek. Son oylama ile seçilecek model "Türkiye'de Yılın Otomobili" ödülünü kazanacak. Kazanan otomobil haziranda düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak. "Türkiye'de Yılın Otomobili" seçimi için belirlenen aday otomobiller şu şekilde sıralanıyor; "Alfa Romeo Junior, Alpine A110, Audi Q4 e-tron, Audi A5, Audi A6 e-tron, Audi Q6 e-tron, BMW 1 Serisi, BMW 2 Serisi Gran Coupe, BMW X2, BYD Dolphin, BYD Seal U, BYD Seal AWD, BYD Han, Cupra Terramar, Cupra Born, DFSK E5, Fiat 600, Ford Bronco, Hyundai Santa-Fe, Kia EV3, KGM Actyon, Lexus LBX, Lexus RZ, Mercedes- AMG GT, MG HS, MINI Countryman, MINI Hatch, Jaecoo 7, Opel Grandland, Peugeot 3008, Peugeot 5008, Porsche Macan, Porsche Panamera, Renault Rafale, Renault Duster, Skoda Kodiaq, Skoda Superb, Suzuki Swift, Volkswagen Passat, Volkswagen Tiguan, Volkswagen ID.4, Volkswagen ID.7 ve Toyota Land Cruiser Prado." "Türkiye'de Yılın Otomobili 2025" ZF Aftermarket ana sponsorluğunda; arabam.com, Bosch Car Service, Bridgestone ve Shell Helix Motor Yağları co-sponsorluğunda gerçekleşiyor.