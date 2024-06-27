Türkiye’de Yılın Otomobili: Togg T10X

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen "Türkiye'de Yılın Otomobili 2024" yarışmasını Togg T10X kazandı. Türkiye'nin "Otomobil Oscarı" olarak adlandırılan Türkiye'de Yılın Otomobili ödülü OGD üyesi 63 gazetecinin oylarıyla belirleniyor. Togg T10X, 2.630 puan alarak finale kalan 7 otomobil arasında birinci oldu. Rahmi Koç Müzesi'nde düzenlenen ödül töreninde ayrıca 3 farklı kategorideki birinciler de belli oldu. "Yılın Basın Lansmanı" ödülünü Gökçeada'da düzenlenen Renault Austral lansmanı alırken, "Yılın İnovasyonu" ödülü mobilite deneyimini tek bir uygulamada buluşturan "Togg Trumore Dijital Deneyim Platformu" ile Togg markasına ve "Yılın Tasarımı" kategorisi ödülü de Kia EV9'a verildi."Türkiye'de Yılın Otomobili" Yarışması'nın ilk etabında; 28 aday otomobil arasından jüri üyelerinin oylarıyla en fazla puan alan 7 otomobil finalde yer almaya hak kazandı. OGD Başkanı Ufuk Sandık, "Yılın Otomobili bir marka haline geldi" dedi. Togg Kurumsal İletişim ve Marka Lideri Çağ Günaçar da "Bu oldukça saygın ve prestijli bir ödül. Yeni yaşımızda böyle ödül almak bizim için çok anlamlı" diye konuştu.2.6302.5502.3402.1502.1202.0701.890