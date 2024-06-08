Türkiye’deki Alman şirketlerinin değeri 24 milyar dolara ulaştı

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'nde "Bir Yatırım Destinasyonu Olarak Türkiye" temasıyla düzenlenen Türkiye-Almanya Yatırım Konferansı'na katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak Almanya'da Türkiye'nin uluslararası yatırımcılar için bir yatırım destinasyonu olarak tanıtılmasının öncelikli hedefleri olduğunu belirten Dağlıoğlu, Türkiye-Almanya Yatırım Konferansı'nı da Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeir'in nisan sonunda Türkiye'yi ziyareti sonrası uluslararası yatırımcıların ilgisi Türkiye üzerindeyken düzenlediklerini söyledi.

Dağlıoğlu, "Türkiye ile Almanya arasında yaklaşık 50 milyar dolarlık bir ticaret hacminden bahsediyoruz ve aslında önümüzdeki yıllarda bu hacmin çok hızlı bir şekilde büyüyebileceğini öngörüyoruz. Herkes bu konuda bir mutabakata ulaşmış durumda. Ticaretten sonra yatırım gelir. Bu yatırım ilişkilerinin hızla büyüyebileceğini öngörüyoruz." diye konuştu.

Almanya'nın Türkiye'deki en önemli yatırımcı ülkelerden biri olduğunu dile getiren Dağlıoğlu, bazı Almanya merkezli şirketlerin Türkiye'de 100 yıldan fazla faaliyet gösterdiğine dikkati çekti.

Burak Dağlıoğlu, Almanya'nın Türkiye ile tarihsel olarak yakın ilişkiler kurduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Son 20 yılda da Almanya merkezli şirketlerin 12 milyar doların üzerinde Türkiye'ye yatırım yaptığından bahsediyoruz. Bu yatırımların stok değeri 24 milyar dolara ulaşmış durumda. Alman şirketlerinin Türkiye'de büyümeye devam ettiklerini, kazandıklarını Türkiye'ye yatırarak inorganik veya organik olarak büyümeye devam ettiğini görüyoruz. Bunların hepsi çok kıymetli göstergeler aslında. O yüzden Almanya'dan daha fazla yatırım çekme potansiyelimiz olduğunu biliyoruz. Bu açıdan Almanya'da sahada olmak bizim için çok önemli. Mesai arkadaşlarımızla beraber Almanya'da şirketlere de ulaşarak, Türkiye'yi ve güncel gündemleri onlara anlatmaya gayret ediyoruz."

Türkiye-Almanya Yatırım Konferansı'nda Türkiye'nin ekonomiye yönelik bazı temel değerlerini yatırımcılara anlattıklarını belirten Dağlıoğlu, Türkiye'nin hızlı büyüyen bir ekonomi olduğunu, Türkiye'nin reformlarla yatırım ortamını sürekli güncel tutan bir ülke olduğunu, Türkiye'de yeteneğe erişmenin mümkün olduğunu ve Türkiye'nin coğrafi konumunun küresel pazarlara erişmek için çok eşsiz bir imkan sağladığını yatırımcılara devamlı aktardıklarını vurguladı.

Dağlıoğlu, Avrupa için yeşil dönüşümün çok önemli olduğuna işaret ederek, artık şirketlerin tedarik zincirlerini kurarken, geleceğe yönelik planlar yaparken sürdürülebilirlik ilkelerine göre hareket ettiklerini ve buna göre karar verdiklerini aktardı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin bu anlamda bu dönüşüme en hazır ülkelerden biri olduğunu Almanya'da anlattık ve anlatıyoruz. Bu bizim en önemli mesajımız. Tedarik zinciriyle yine alakalı olarak dünyada birçok değişiklik oluyor. Artık tedarik noktalarından hedef ülke tedarikin zamanlaması çok önemli. Bunun kalitesi çok önemli. Ve biz Türkiye'nin bu değişen dünya atmosferinde tekrardan şekillenen tedarik zincirlerinde Alman şirketler için en iyi merkezlerden birisi olacağını anlatıyoruz kendilerine."

Burak Dağlıoğlu, Türkiye'nin uyguladığı yeni ekonomi programının uluslararası yatırımcılar için değer önerilerini güçlendirdiğini anlatarak, programda finansal istikrarın öncelemesiyle ülkeye uluslararası yatırımcı ilgisinin arttığını aktardı.

Dağlıoğlu, "Özellikle son aylarda bunun (yatırımların) doğrudan realize olduğunu istatistiklere bakarak da görebiliyoruz. Özellikle portföy yatırımcıları çok hızlı bir şekilde ülkeye gelmiş durumda. Uluslararası doğrudan yatırımlar yine önceki dönemde belirli bir tempoda devam ediyordu. Artan bir tempoyla ilginin oluştuğunu doğrudan yatırımlara yansıdığını görebiliyoruz." dedi.

GRİ LİSTEDEN ÇIKIŞ YATIRIM GİRİŞLERİ İÇİN OLUMLU

Kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesi ve Türkiye'nin Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) gri listesinden çıkışına ilişkin de Dağlıoğlu, "Hepsi pozitif tabii. Özellikle kredi derecelendirme kuruluşlarının notlarının artması yatırımcı içinde bir güven unsuru oluyor. Yani birçok bileşeniyle beraber o risk faktörünün azalmasıyla beraber yatırımcı iştahının arttığını görüyoruz. Yatırımcıların hepsi o yatırım yaptıkları bütün ülkeler için belirli bir risk ve getiri oranı konusunda hesaplamaları oluyor. Bu gri liste konusu da diğer bütün göstergelerdeki gelişme gibi yatırımcılar için pozitif gelişmeler olacak. Bunların hepsinin uluslararası doğrudan yatırım girişlerine de portföy yatırım girişlerine de olumlu etkisinin olacağını öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.