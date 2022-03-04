Türkiye’deki bilgisayar üretiminin yüzde 80’i sektör lideri Casper’a ait

Bilgisayar kullanımı ihtiyaçlara göre şekillenebiliyor. Kimileri için çok güçlü ekran kartına sahip bilgisayarlar gerekiyorken, kimileri için de depolama ya da işlemci önem arz ediyor. Kullanıcıların ihtiyaçlarına en uygun performansı sağlamak için çözümler üreten Türkiye'nin konfigürasyon yapabilen tek markası Casper, 200 milyona yakın özelleştirme seçeneği ile bilgisayar üretiminde farklı boyutlara ulaşıyor. Türkiye'deki bilgisayar talebinin %10'unu karşılayan Casper, ülkedeki yerli bilgisayar üretiminin de %80'ini gerçekleştiriyor.

Bilgisayar Sektörünün Lideri Casper

İster masaüstü olsun ister laptop, bilgisayarlar yaşamın artık her anında kullanıcıların ihtiyaçlarını gidermek adına yanlarında bulunuyor. Oyun oynamak, gündelik işleri halletmek ya da profesyonel çalışmalar için sundukları güç ve performansları değişen bilgisayarların üretiminde Türkiye'de bayrak taşıyıcılığını Casper yapıyor. Tech Brands Turkey araştırmasına göre üst üste 3. kez bilgisayar sektörünün lideri olan Casper, 34.500 metrekare kapalı alan üzerine kurulu üretim tesisinde Türkiye'deki bilgisayar üretiminin %80'nini karşılıyor.

Konfigürasyon Bilgisayar Yapabilen Tek Marka

Çoğu kullanıcı bilgisayar alımlarında önceliğini kullanım alanlarına göre belirliyor. Ancak kullanım alanlarına göre çoğu zaman ihtiyaçların belirlendiği laptop ve masaüstü bilgisayarlarında kullanıcıların kendilerine en uygun bilgisayarları oluşturmaları da genellikle sonuçsuz kalabiliyor. Talep edilen özelleştirmeye göre dünyanın en iyi markalarının en kaliteli bileşenlerinden oluşan kişiye özel bilgisayar üretimini gerçekleştiren Casper, 200 milyona yakın konfigürasyonu bilgisayarlarında oluşturabiliyor. 2 online, 2 offline üretim bandı ve 2 ısı testi bandında gerçekleşen bilgisayar üretiminde, her bir ürün için üretim bantlarında özel performans testleri gerçekleşiyor. Tüm testlerden geçmeyi başaran ürünler paketleme bantlarına alınıyor ve kullanıcılara en hızlı şekilde ulaştırılıyor.

Üretilen Bilgisayarların %37'si Gaming Bilgisayarlar

Bireysel, gaming ya da kurumsal fark etmeksizin bilgisayarlara her an her yerde ihtiyaç duyuluyor. Özellikle son yıllardaki belli alanlara yönelik güç ve performansa sahip kişiye özel bilgisayar üretimi ise ciddi artış gösteriyor. Sadece siparişe uygun üretime geçen Casper'ın geçen yıl ürettiği bilgisayarların %80'ini laptoplar, %20'sini de masaüstü bilgisayarlar oluşturdu. Son 10 yılda yaklaşık 2 milyon adet bilgisayar üretiminin gerçekleştiği Casper'da, geçen yıl üretilen bilgisayarların %37'sini gaming bilgisayarlar oluştururken, notebook segmentinde gaming versiyon satış oranı ise %42.

İş bilgisayarlarından tablete, telefondan oyun bilgisayarlarına kadar birçok kategoride en yeni teknolojilere sahip ürünleri tüketicilerle buluşturmaya devam eden Casper'ın dünyasına https://www.casper.com.tr/ linki üzerinden ulaşabilirsiniz.