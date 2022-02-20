Türkiye’deki fabrikalar hibrit üretiyor

Türkiye
'de
hibrit araç üreten fabrikaların sayısı artıyor. Toyota
, Ford Otosan
, Hyundai Assan
ve Oyak Renault
hibrit üretimi gerçekleştiriyor. Şimdi bu fabrikalara Tofaş
da eklendi. Tofaş, Bursa
tesislerinde ürettiği Egea'nın hibrit motor seçeneğini nisandan itibaren Türkiye ve dünya pazarlarına sunacak. Egea'nın yeni hibrit versiyonu, yüksek performansını yeni nesil 130 bg güç ve 240 NM torka sahip, 1.5 litrelik 4 silindirli turbo benzinli FireFly motor ile 48-Volt bataryaya sahip 15 kw'lık elektrik motorun sinerjisinden alıyor. Egea Hybrid'de BSG (Belt Start Generator) ve 15KW'lık elektrikli motor 130 beygirlik içten yanmalı motoru destekliyor. Bu hibrit teknolojisi, "yüzde 100 elektrikli" sessiz çalıştırma, park etme ve tamamen elektrikli sürüşe imkân sunuyor. Böylece verimlililiğin yanı sıra sürüş performansı da artıyor.
OTOMATİK VİTES VAR
Egea Hybrid ile birlikte 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman da Fiat markasında ilk defa satışa sunuluyor. 7 ileri otomatik vitesli Egea Hybrid, 0-100 km hızlanmasını 9 saniyede tamamlarken, şehir içi kullanımda 100 km.de 4.7 lt'lik (WLTP) tüketim değerine ulaşıyor. Egea'daki hibrit teknolojisi, yine Fiat modellerinde bir ilk olarak, sürüş sırasında benzinli motoru tamamen kapatarak WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) çevriminin yüzde 47'sinin benzinli motor çalıştırılmadan tamamlanabilemesini sağlıyor.