Türkiye’deki oyun sektörü 1,2 milyar dolara yükseldi

Ozan Aydemir, Gaming in Turkey tarafından yayımlanan Türkiye Oyun Sektörü 2021 Raporu'na ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018'de toplam küresel pazarın 138 milyar dolar iken, bu rakamın 2019'da 152 milyar dolara yükseldiğini kaydetti.

Salgının ve kapanmaların yoğunlaştığı 2020'de küresel oyun pazarının büyüklüğünün 177 milyar dolara çıktığına işaret eden Aydemir, "Bu aslında beklentimizin çok üstünde bir rakamdı. 2021'de ise bu rakam 176 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. 2020 ile 2021'e baktığımızda aslında 1 milyar dolarlık bir düşüş de söz konusu ama bu biraz salgının etkisi. 2020, aslında bir sıçrama yılıydı. 2021, biraz daha dengeleyici bir yıl oldu." diye konuştu.

"7'DEN 70'E OYUN OYNAYANLARIN SAYISI ARTTI"

Ozan Aydemir, oyun sektörünün Türkiye'deki büyüklüğüne ilişkin bilgi verirken, Türkiye'nin 2018'de 853 milyon dolarlık bir pazar payı olduğunu bildirdi.

Aydemir, şöyle devam etti:

"2019'da bu rakam 830 milyon dolara geriledi. Aslında buna gerileme demek tam da doğru değil. Çünkü normalde kişi başı TL bazında harcadığımız para arttı. Ama dolar kuru yükseldiği için dolar bazında hesapladığımızda düşüş gösteriyor gibi oluyor. O yüzden 2019'da böyle bir gerileme yaşandı. 2020'de ise total gelirimiz 880 milyon dolara yükseldi. 2021'de ise bu rakam 1 milyar 200 milyon dolara kadar yükselmiş durumda.

Türkiye'deki oyuncu sayısı da 2018'den 2021'e kadar 30 milyondan 42 milyona çıktı. Türkiye'de çok genç bir nüfus var. Hem oyun oynama saatleri arttı hem de yeni oyuncu sayısı arttı. Burada yaş bağımsız konuşuyorum. 7'den 70'e oyun oynayanların sayısı arttı. Kadın-erkek oranına baktığımızda, bundan 3-4 yıl önce olsaydı daha erkek ağırlıklı bir kitleden bahsediyor olurduk. Şimdi yüzde 47 kadın oyuncu, yüzde 53 erkek oyuncu olan dengeli bir durum söz konusu gözüküyor."

"TÜRK OYUN ŞİRKETLERİ 2021'DE 266 MİLYON DOLAR YATIRIM ALDI"

Gaming in Turkey Oyun ve Espor Ajansı Üst Yöneticisi Aydemir, Türk oyun şirketlerinin 2020'de neredeyse 2 milyar dolar civarında yatırım aldığını, yatırımların 2021'de de devam ettiğini bildirdi.

Aydemir, şunları kaydetti:

"2021'de Türkiye'de 54 girişim yatırım aldı ve 266 milyon dolarlık bir hacim yaratıldı. Bunlar gösteriyor ki Türk oyunlarının sadece Türkiye'de değil, globaldeki başarısı da yadsınamaz. Bu başarıların temelinde yatan unsurlardan birincisinin, Türk yazılımcıları ve mobil oyun firmalarının oldukça başarılı olması söylenebilir. Yani hem trendleri takip ediyorlar hem de oyun yapım kalitesini gün geçtikçe arttırıyorlar. İçerideki insan kaynakları gün geçtikçe artıyor. Bugün baktığımızda birçok oyun firmasında hem Türk hem de yabancı uyruklu çalışanlar var. Buradaki ana amaç, sadece bölgemize değil, bütün dünyaya açılım yapabilmek için bütün kültürleri bir araya toplamak.

Oyunlara baktığınız zaman da aslında globalde yapılan hiçbir oyundan geri kalır tarafı yok. Yani sadece Türkiye kültürüne uygun bir oyun yapmış olsalardı o zaman bölgemizle kısıtlı kalacaktı. Ama oyunların tarzına, türüne baktığımız zaman neredeyse her yaştan, her kesimden oyuncuya hitap eden oyunlar... Hem oynaması kolay hem anlaması kolay hem de içinde birçok eğlence unsuru barındırıyor. Sürekli güncelleniyor oyunlar. Aynı globaldeki gibi kendini güncel tutuyor. Güncel tutmasından dolayı da birçok pazarda listelere baktığınızda mutlaka Türk oyunlarını görüyorsunuz."

"OYUN SEKTÖRÜ, METAVERSE DÜNYASININ TEMELİ OLACAK"

Türk yazılımcıların kalitesinin yüksek olduğuna dikkati çeken Aydemir, Türk yazılımcılara yurt dışındaki şirketlerden de büyük bir ilgi olduğunu söyledi.

Aydemir, Türkiye'de oyun geliştirme ile ilgili üniversitelerde kaliteli bir eğitim verildiğini, gençlerin sayıları artan oyun şirketleri aracılığıyla teorideki bilgileri pratiğe çevirebildiklerini anlattı.

Türkiye'de 165'in üzerinde profesyonel espor takımı ve 8 bin 126 lisanslı espor oyuncusu olduğunu aktaran Aydemir, esporu "sektörün parlayan yıldızı" olarak tanımladı.

Aydemir, metaverse ile ilgili çok sayıda markanın yatırım yaptığına işaret ederek, "Birçok oyunda, oyun içinde farklı entegrasyonlar yaratmanın yanı sıra kendilerine has ekonomiler de vardı. Orada konserler veriliyor, etkinlikler yapılıyordu. Bu bizim için yabancı olmadığımız bir şey. Oluşturulmak istenen metaverse kavramı, sanal dünyaların iç içe geçtiği bir 'öte evren' yaratmak. Bu teknolojiyle ilgili biraz zamana ihtiyaç var. Oyun sektörü, metaverse dünyasının temeli olacak." ifadelerini kullandı.