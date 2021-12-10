Türkiye’den 11 ayda 8,6 milyar dolarlık otomobil ihracatı!

Otomotivde 2021 yılında da ihracat başrısı sürdü. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerinden derlenen bilgilere göre, otomotiv sektörü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle başlayan çip krizine rağmen üretim ve ihracatını sürdürüyor.

Ocak-kasım döneminde 108 ülkeye ihracat yapan sektör temsilcileri dış satımını geçen yılın 11 ayına kıyasla artırdı. İhracatı 8 milyar 490 milyon 800 bin dolardan 8 milyar 569 milyon 359 bin dolara taşıyan binek otomobil üreticileri en fazla dış satımı Avrupa ülkelerine gerçekleştirdi.

Sektörün en fazla ürün gönderdiği ilk 10 ülkenin 8'ini Avrupa ülkeleri oluşturdu.

Listenin ilk sırasında önceki dönemlerde olduğu gibi Fransa yer aldı. Sektör temsilcileri bu ülkeye ihracatı geçen yılın 11 ayına kıyasla yüzde 4 artırarak 1 milyar 419 milyon 419 bin dolardan 1 milyar 476 milyon 362 bin dolara yükseltti.

Binek otomobil üreticileri, sektörün toplam ihracatının yüzde 17,22'sini Fransa'ya gerçekleştirdi.

Sektör temsilcileri ikinci sıradaki Almanya'ya 786 milyon 459 bin dolar, üçüncü sıradaki İtalya'ya 781 milyon 133 bin dolarlık binek otomobil ihraç etti.

18 ÜLKEYE 100 MİLYON DOLARIN ÜZERİNDE İHRACAT

Türkiye'den ocak-kasım döneminde 100'er milyon doların üzerinde otomobil satışı yapılan ülke sayısı 18 oldu.

Yılın 11 aylık döneminde Fransa, Almanya ve İtalya'nın ardından İspanya'ya 759 milyon 376 bin, Birleşik Krallık'a 728 milyon 880 bin, Polonya'ya 431 milyon 286 bin, Slovenya'ya 372 milyon 643 bin, Mısır'a 354 milyon 108 bin, İsrail'e 297 milyon 778 bin, Belçika'ya 265 milyon 400 bin, ABD'ye 264 milyon 901 bin, İsveç'e 228 milyon 335 bin, Hollanda'ya 174 milyon 950 bin, Fas'a 160 milyon 890 bin, Yunanistan'a 128 milyon 672 bin, Bulgaristan'a 120 milyon 894 bin, Portekiz'e 115 milyon 32 bin, Macaristan'a 108 milyon 821 bin dolarlık dış satım yapıldı.

Sektörün bu dönemde Danimarka'ya yaptığı ihracat 98 milyon dolar, İrlanda'ya ise 97 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.