Türkiye'den 83 ülkeye 1,3 milyar dolarlık "otobüs-minibüs-midibüs" ihracatı yapıldı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) edinilen bilgilere göre, Türkiye'den geçen yıl 83 ülkeye, 1 milyar 266 milyon 255 bin dolarlık otobüs, minibüs ve midibüs gönderildi.

Sektörün geçen yıl bu ürün grubunda en fazla ihracat yaptığı ülke ise Fransa oldu. Fransa'ya "otobüs-minibüs-midibüs" dış satımı geçen yıl 2020'ye kıyasla yüzde 16,48 artarak 286 milyon 772 bin dolardan 334 milyon 22 bin dolara çıktı.

İkinci sırada bulunan Almanya'ya dış satım, 2020'ye göre yüzde 37 azalarak 264 milyon 758 bin dolardan 164 milyon 361 bin dolara geriledi.

Sektör temsilcilerinin üçüncü sıradaki İtalya'ya gerçekleştirdikleri ihracat ise 2020'de 131 milyon 927 bin dolarken 2021'de yüzde 34 azalışla 86 milyon 278 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Fransa, Almanya ve İtalya'ya geçen yıl yapılan "otobüs-minibüs-midibüs" ihracatı, bu grubun toplam dış satımının yüzde 46'sını oluşturdu.

İSRAİL'E OTOBÜS İHRACATINDA YÜZDE 133 ARTIŞ

Dördüncü sırada bulunan İsrail'e geçen yılki "otobüs-minibüs-midibüs" dış satımı, 2020'ye kıyasla yüzde 133 arttı. Bu ülkeye 2020'de 36 milyon 380 bin dolar olan ihracat, 2021'de 85 milyon 79 bin dolara çıktı.

Önceki yıl 51 milyon 977 bin dolarlık otobüs ihracatının yapıldığı Gürcistan da 2021'de yüzde 25 artış ve 65 milyon 4 bin dolarlık dış satımla beşinci ülke olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde Macaristan'a 56 milyon 66 bin dolar, Azerbaycan-Nahçıvan'a 39 milyon 527 bin dolar, Romanya'ya 34 milyon 719 bin dolar, Sırbistan'a 31 milyon 884 bin dolar, Portekiz'e 28 milyon 667 bin dolar, Yunanistan'a 27 milyon 786 bin dolarlık, otobüs, minibüs ve midibüs gönderildi.

Öte yandan 2020'de ihracat yapılmayan Afganistan, Kırgızistan, Kamerun, Tayvan, Yeşil Burun Adaları (Cape Verde), Tanzanya, Togo, Senegal, Somali ve Sudan'a da geçen yıl ürün gönderildi.