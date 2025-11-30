Türkiye’den Afganistan ve Yemen’e ekonomik köprü

Helal Expo Uluslararası Ticaret Fuarı'nda Yemen ve Afganistan iş forumları düzenlendi. DEİK Türkiye- Afganistan İş Konseyi Başkanı Mehmet Samet Öztürk, Afganistan'ın genç nüfusu, zengin madenleri, enerji ve tarım potansiyeliyle bölgesel kalkınmada kritik bir konumda olduğunu belirterek, "Türkiye, üretim gücü ve ihracat kapasitesiyle Afganistan'ın kalkınma vizyonuna katkı sağlayabilecek en önemli ortaklardan biri" dedi. Öztürk, Türk firmalarının Afganistan'da enerji, altyapı, inşaat, lojistik, telekom, madencilik, tarım ve gıda gibi birçok alanda artan ilgisine dikkat çekerek iki ülke arasında sürdürülebilir bir ekonomik köprü kurulmasını hedeflediklerini ifade etti. Yemen oturumunda konuşan Ticaret Bakanlığı Orta Doğu Ülkeleri Dairesi Başkanı Sabahaddin Tarhan ise, iki ülke ticaret hacminin 2024'te 242 milyon dolardan bu yılın ilk 10 ayında 550 milyon doların üzerine çıktığını açıkladı.