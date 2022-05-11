Türkiye’den Almanya’ya ihracatta tarihi zirve

EN FAZLA İHRACAT ARTIŞI ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİNDE

Almanya'ya en fazla ihracat artışını yüzde 102,1 ile çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri sektörü gerçekleştirdi.

Bu sektörü, yüzde 76,4 ile madencilik ürünleri, yüzde 71,3 ile demir ve demir dışı metaller, yüzde 55,5 ile gemi ve yat hizmetleri, yüzde 51 ile yaş meyve ve sebze takip etti.

Almanya'ya, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri sektörü 54 milyon 266 bin dolar, madencilik ürünleri 18 milyon 456 bin dolar, yaş meyve ve sebze sektörü 18 milyon 111 bin dolar tutarında dış satım yaptı.

Almanya'ya dış satımı en fazla azalan sektörler ise yüzde 25,2 ile tütün, yüzde 14,7 ile fındık ve mamulleri, yüzde 11,7 ile su ürünleri ve hayvansal mamuller, yüzde 11,1 ile halı ve yüzde 10,9 ile mücevher oldu.

Almanya pazarına fındık ve mamulleri 33 milyon 478 bin dolarlık, su ürünleri ve hayvansal mamuller 9 milyon 986 bin dolarlık, halı sektörü 12 milyon 668 bin dolarlık ve mücevher sektörü 12 milyon 709 bin dolarlık ihracat yaptı.

TİM verilerine göre, Türkiye'nin nisan ayında en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkeler şöyle: