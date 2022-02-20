Türkiye’den dev hamleler! Doğal gaz için bu adımlara dikkat! Bakan Dönmez açıkladı: Devreye alacağız

GERİ ÜRETİM KAPASİTELERİ DE ARTACAK

Bakan Dönmez, tesisin günlük geri üretim kapasitesinin de artacağını vurgulayarak, "Mevcut durumda 28 milyon metreküplük bir geri üretim kapasitesi var. Biz bunu 75 milyon metreküpe çıkartacağız. Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde devam eden çalışmayla da 40 milyon metreküplük geri üretim kapasitesini 80 milyon metreküpe çıkartacağız." ifadesini kullandı.

Söz konusu depolama tesislerinin yanı sıra sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminallerinin de sayılarının artırıldığına işaret eden Dönmez, "İki yeni FSRU (yüzer LNG depolama ve gazlaştırma ünitesi) tesis edildi ve sisteme bağlandı. İnşaatı devam eden Saros Terminali'nde de sona yaklaşmak üzereyiz. Bu yıl içerisinde devreye alacağız." diye konuştu.