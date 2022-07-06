Türkiye’den komşularına 6 ayda 11,4 milyar dolarlık ihracat

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlenen bilgiye göre, yılın ilk 6 ayında ihracatını geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20 artırarak 126 milyar dolara çıkarıp rekor kıran Türkiye, komşularına da dış satımını artırdı.

Türkiye, ocak-haziran döneminde Bulgaristan, Gürcistan, Irak, İran, Suriye ve Yunanistan'a 11 milyar 448 milyon 927 bin dolarlık ihracat yaptı. Söz konusu tutar geçen yılın aynı döneminde 9 milyar 131 milyon 940 bin dolar seviyesindeydi. Böylece bu ülkelere yapılan ihracat, yılın ilk 6 ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25,4 arttı.

Söz konusu dönemde en fazla ihracat 4 milyar 837 milyon 698 bin dolarla Irak'a yapıldı. Bu ülkeyi 2 milyar 265 milyon 144 bin dolarla Bulgaristan, 1 milyar 558 milyon 737 bin dolarla Yunanistan, 1 milyar 159 milyon 680 bin dolarla İran, 897 milyon 740 bin dolarla Gürcistan ve 729 milyon 928 bin dolarla Suriye takip etti.

Bu dönemde yıllık bazda tüm ülkelere yapılan ihracatın arttığı görüldü. En fazla artış yüzde 39,1 ile Bulgaristan'a, yüzde 37,6 ile Gürcistan'a ve yüzde 24,1 ile Irak'a yapılan ihracatta gözlendi.

KOMŞULARA EN FAZLA KİMYASAL ÜRÜN SATILDI

Türkiye'nin 6 ayda komşularına yaptığı ihracatın sektörlere göre dağılımı incelendiğinde, "kimyevi maddeler ve mamulleri" sektörünün ilk sırada yer aldığı görüldü. Bu sektörden 6 komşu ülkeye 1 milyar 706 milyon 252 bin dolarlık ihracat yapıldı. Bu sektörü 1 milyar 483 milyon 133 bin dolarla "hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri", 1 milyar 182 milyon 771 bin dolarla "çelik" izledi.

Türkiye'nin kara sınırları itibarıyla 8 komşusu bulunuyor. Bunlar, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Irak, İran, Nahçıvan, Suriye ve Yunanistan'dan oluşuyor. Nahçıvan'a ait veri olmadığı için hesaplamada bulunmuyor. Türkiye ile Ermenistan arasında ise doğrudan ticaret yapılmıyor.

2021 ve 2022 yılları ocak-haziran dönemlerinde komşu ülkelere yönelik ihracat verileri şöyle (1000 dolar):