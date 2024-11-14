Türkiye’den küresel nükleer hamle

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nda (COP29) 2050 net sıfır hedefine ulaşmak için nükleer enerjinin önemi bir kez daha güçlü bir şekilde dile getirildi. Geçtiğimiz yıl Dubai'de düzenlenen COP28'de ABD'nin başlattığı ve nükleer alanında önde gelen Fransa, Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerin imzaladığı "Nükleer Enerjiyi Üç Katına Çıkarma Deklarasyonu"na bu yıl 6 ülke daha imza attı. İmzacılardan biri de Türkiye oldu. Deklarasyon, küresel gündemin merkezinde yoğun bir şekilde yer alan nükleer enerjinin elektrik üretimindeki payının artırılmasını hedefliyor. Türkiye de attığı bu imza ile taraf olan diğer ülkeler gibi nükleer enerji kurulu gücünü 2020 yılına göre 2050'de 3 katına çıkarma konusunda ortak çalışma taahhüdünde bulundu. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dünyanın 2050'de net sıfır emisyon hedefine ulaşabilmesi ve küresel sıcaklık artışının 1.5 dereceyle sınırlandırılması için nükleer enerjinin kilit bir rol oynadığına dikkat çekti.Bakan Bayraktar, "Geçtiğimiz yıl Dubai'de düzenlenen COP28'de ABD'nin başı çektiği 25 ülke 'Nükleer Enerjiyi Üç Katına Çıkarma Deklarasyonu'nu imzalamıştı. Biz de Bakü'de devam eden COP29'da bu deklarasyona imza atan ülkeler arasına dahil olduk. Bildirgeyi onaylayan toplam ülke sayısı da 31'e çıktı. Deklerasyon teknoloji gelişimi, insan kapasitesinin artırılması ve finansman olanaklarının genişletilmesine de hizmet edecektir" dedi. Türkiye'nin de bu alanda iddialı bir nükleer programı olduğuna dikkat çeken Bayraktar, "Ülkemizde inşa halinde olan ve toplam kapasitesi 4.8 gigavat olan Akkuyu NGS, bu yolculukta önemli bir dönüm noktası. Dört ünite 2028 sonuna kadar faaliyete geçecek. Devreye aldığımızda elektrik ihtiyacımızın yüzde 10'unu tek başına karşılayabilecek" diye konuştu. Bakan Bayraktar, ayrıca Sinop ve Trakya bölgelerinde iki nükleer santral daha yapmayı, büyük nükleer santrallerin yanına yeni nesil küçük modüler reaktörleri de dahil etmeyi planladıklarını söyledi.