Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Türkiye'den Kuveyt'e Bayraktar TB2 ihracatı
Giriş Tarihi: 14.6.2023 00:57 Son Güncelleme: 14.6.2023 00:59

Türkiye'den Kuveyt'e Bayraktar TB2 ihracatı

Kuveyt Devleti ile Baykar arasında milli SİHA Bayraktar TB2 ihracatı sözleşmesi süreci başarıyla tamamlandı. Söz konusu anlaşmanın 367 milyon dolar değerinde olduğu bildirildi

AA
Türkiye’den Kuveyt’e Bayraktar TB2 ihracatı

Baykar'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kuveyt Devleti ile milli SİHA #BayraktarTB2 ihracatına dair yürüttüğümüz sözleşme sürecini başarıyla tamamladık. Amerika, Avrupa ve Çinli firmaların da yer aldığı rekabete dayalı sürecin kazananı olan milli SİHA #BayraktarTB2, 2019'da çöl şartlarında 27 saat 3 dakika havada kalarak en uzun uçuş süresi rekorunu kırdığı Kuveyt semalarında görev yapacak." denildi.

HALUK BAYRAKTAR DA DUYURDU

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Kuveyt Devleti ile Baykar arasında doğrudan yürüttüğümüz milli SİHA #BayraktarTB2 ihracatı sözleşmesini başarı ile sonlandırdık. Şu ana kadar 30 ülke ile ihracat sözleşmesine imza attığımız milli SİHA #BayraktarTB2'ler dost ve kardeş ülkelerin envanterlerinde huzur ve güvenliğin tesisi için görev yapmaya devam edecek."

Öte yandan, Kuveyt Devlet İletişim Ofisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu anlaşmanın 367 milyon dolar değerinde olduğu bildirildi.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye'den Kuveyt'e Bayraktar TB2 ihracatı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA