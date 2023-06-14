Türkiye’den Kuveyt’e Bayraktar TB2 ihracatı

Baykar'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kuveyt Devleti ile milli SİHA #BayraktarTB2 ihracatına dair yürüttüğümüz sözleşme sürecini başarıyla tamamladık. Amerika, Avrupa ve Çinli firmaların da yer aldığı rekabete dayalı sürecin kazananı olan milli SİHA #BayraktarTB2, 2019'da çöl şartlarında 27 saat 3 dakika havada kalarak en uzun uçuş süresi rekorunu kırdığı Kuveyt semalarında görev yapacak." denildi.
Kuveyt Devleti ile milli SİHA #BayraktarTB2 ihracatına dair yürüttüğümüz sözleşme sürecini başarıyla tamamladık.— BAYKAR (@BaykarTech) June 13, 2023
Amerika, Avrupa ve Çinli firmaların da yer aldığı rekabete dayalı sürecin kazananı olan milli SİHA #BayraktarTB2, 2019'da çöl şartlarında 27 saat 3 dakika havada… https://t.co/9VP2p0cBza
HALUK BAYRAKTAR DA DUYURDU
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Kuveyt Devleti ile Baykar arasında doğrudan yürüttüğümüz milli SİHA #BayraktarTB2 ihracatı sözleşmesini başarı ile sonlandırdık. Şu ana kadar 30 ülke ile ihracat sözleşmesine imza attığımız milli SİHA #BayraktarTB2'ler dost ve kardeş ülkelerin envanterlerinde huzur ve güvenliğin tesisi için görev yapmaya devam edecek."
Kuveyt Devleti ile Baykar arasında doğrudan yürüttüğümüz milli SİHA #BayraktarTB2 ihracatı sözleşmesini başarı ile sonlandırdık.— Haluk Bayraktar (@haluk) June 13, 2023
Şu ana kadar 30 ülke ile ihracat sözleşmesine imza attığımız milli SİHA #BayraktarTB2'ler dost ve kardeş ülkelerin envanterlerinde huzur ve güvenliğin… https://t.co/RaqdLLZ7BU
Öte yandan, Kuveyt Devlet İletişim Ofisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu anlaşmanın 367 milyon dolar değerinde olduğu bildirildi.