Türkiye’den Malezya’ya Ticaret Köprüsü kuruldu

Malezya ve Türkiye'nin uluslararası önemli bir ticaret ve yatırım merkezi haline gelmesiyle Malezya Yatırım Geliştirme Kurumu (MIDA) 21'nci ofisini bakanlar düzeyinde katılımla İstanbul'da açtı. MIDA CEO'su Datuk Wira Arham Abdul Rahman, İstanbul Ofisi'nin önemini değerlendirerek "Bu ofisin, doğru zamanda ve doğru yerde açıldığına inanıyorum. İstanbul'da ofis açma kararı, Türkiye'nin önemi göz önünde bulundurulduğunda doğru bir hamledir" ifadelerini kullandı.Malezya Yatırım Geliştirme Kurumu (MIDA), 1967'de yasal bir organ olarak kuruldu ve Dünya Bankası tarafından Malezya'nın endüstriyel gelişimi için "koordineli tanıtım eylemleri konusunda gerekli itici güç" olarak nitelendirildi. Bugün MIDA, Malezya'nın dünya çapında dinamik ve öncü gücü olarak ticaret ve yatırım alanlarında faaliyet gösteriyor. MIDA CEO'su Datuk Wira Arham Abdul Rahman, Türkiye'nin son yıllarda ticaret ve yatırım konusunda anahtar bir ülke olarak önemine değinerek şunları kaydetti:"Türkiye ve Malezya mükemmel bir ticaret ilişkisine sahip. Türkiye'nin iyi ve sağlam ekonomisi, aynı zamanda MIDA'nın burada bir ofis açmasının da nedeni. Türkiye Cumhuriyeti, makine ve mühendislik, havacılık, elektrik ve elektronik, metal ve gıda üretimi ve dijital yatırım dahil olmak üzere birçok alanda güçlü. Türkiye, teknoloji açısından gelişmiş bir ülke ve diğer AB ülkeleri ile kıyaslanabilir düzeyde bulunuyor. Türkiye, havacılık için mükemmel bir ekosistem geliştirmiş, savunmaya odaklanmış. İki ülkenin ticari ilişkileri özellikle ticari havacılıkta, askeri sektörde, makine ve mühendislikte Türkiye için de çok büyük bir potansiyel olacağına her zaman inanıyorum."MIDA, Malezya'daki yatırımcılar için güvenli, deneyimli bürokrasi uzmanlığı da sağlıyor. Datuk Wira Arham, MIDA'nın birincil rolünün Malezya'ya yatırım çekmek olduğunu söyleyerek sözlerine şöyle devam etti; "Şu anda Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve Asya Pasifik gibi büyük ihracatçı ülkelerde, dünya çapında 20 ofisimiz var. İstanbul'daki 21'inci ofisimizin de eklenmesiyle özellikle Türkiye'den daha fazla yatırım çekebileceğiz."Datuk Wira Arham, İstanbul ofisinin sadece Türkiye değil komşu ülkelere de yatırım ve ticaret hizmetleri sunacağını vurgulayarak şunları kaydetti: "Bu ofis, Malezya'daki tüm Türk yatırımlarını koordine etmek ve kolaylaştırmak için bir pencere olarak hizmet edeceğinden, İstanbul'da ofis kurma kararı doğru bir zamanda alındı. Malezya birlikte büyümek için yeni işbirlikleri arıyor ve MIDA'nın İstanbul'da ofisinin açılması, Türkiye ve ticaret ortaklarıyla olan sosyal yardım programlarımızı genişletmemize yardımcı olacak. Buna Rusya, Azerbaycan, Türkmenistan gibi diğer komşu ülkeler ve diğer 'Stan' ülkeleri de dahil."