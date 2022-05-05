Türkiye’den uzay atağı: İlk yerli ve milli gözlem uydusu İMECE için tarih belli oldu





"TEKNOFEST TÜRKİYE SINIRLARININ DIŞINA ÇIKIYOR"



Her dönem artan katılımcı sayısıyla birlikte TEKNOFEST'in ülke dışına açıldığına dikkat çeken Mandal, "TEKNOFEST 2018 yılında başladı. Başladığı zaman herhâlde birçok insanda teknolojiye karşı olan bir mesafe vardı. Yani teknolojiyi televizyondan izleyen veya 'biz bunları yapabilir miyiz' diyen bir yapıdaydık. Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi TEKNOFEST kuşağıyla birlikte teknolojileri seyreden ve dokunan değil, yapabilen bir gençlikle karşı karşıyayız. İlk yıl 500 bin, ikinci yıl 1 milyon 720 bin kişi gibi bir katılımcı oldu. İkinci yılında dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali oldu. Sonrasında da Anadolu'ya yayıldı.

Bu sene Samsun merkezli olarak gerçekleşecek. 40 farklı yarışma var. Yarışmaların 14'ü TÜBİTAK tarafından koordine ediliyor. Ana koordinatörlerden biriyiz ve bu da bizim sorumluluğumuzu artırıyor. İnsana yapılan yatırımın en önemli geri dönüşümünün olduğu yer. Bu yıl TEKNOFEST Türkiye sınırlarının dışına çıkıyor. 26-29 Mayıs tarihlerinde Bakü'de gerçekleştirilecek. Orada da yer alıyoruz. Bir millet iki devlet yaklaşımıyla Türkiye'nin geliştirdiği TEKNOFEST kuşağını Azerbaycan'daki kardeşlerimizle paylaşıyor olacağız. 30 Ağustos- 4 Eylül tarihleri arasında 5'inci TEKNOFEST gerçekleşecek. Ben de yapabilirim diyen tüm gençlerimizi, çocuklarımızı ve ailelerimizi davet ediyorum" şeklinde konuştu.



Prof. Dr. Hasan Mandal ziyaretlerine Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin ardından Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile devam edecek. Mandal'ın son durağı ise Eskişehir OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olacak.