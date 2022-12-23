Türkiye’nin 2022 yılı enerji sektörü gelişmeleri

Türkiye'nin en büyük doğal gaz keşfi olan Sakarya Gaz Sahası'ndaki gazı karaya taşıyacak deniz altı borularının ilk etabı Zonguldak'taki Filyos Limanı'na getirildi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Karadeniz'de bulunan Sakarya Gaz Sahası'ndaki Türkali-1 tespit kuyusunda tüm akış testlerinin başarıyla tamamlandığını bildirdi.

TPAO tarafından Sakarya Gaz Sahası'nda yapılacak doğal gaz madenciliği yatırımı, Cumhurbaşkanı Kararı ile proje bazlı devlet yardımı kapsamına alındı. Öngörülen sabit yatırım tutarı 145 milyar 177 milyon 716 bin 455 lira, ilave istihdam 1018 kişi olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Ağustos 2020'de Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'ndaki Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğal gaz keşfettiğini açıklamıştı. Söz konusu keşif, Türkiye'nin tarihindeki en büyük gaz keşfi olarak kayıtlara geçmişti. Erdoğan, 17 Ekim 2020'de Tuna-1 kuyusunda saptanan 85 milyar metreküp artışla toplam rezerv miktarının 405 milyar metreküpe ulaştığını bildirmişti. Karadeniz'deki gaz rezervi, Amasra-1 kuyusundaki 135 milyar metreküplük keşfin ardından toplamda 540 milyar metreküpe ulaştı.

Erdoğan, Filyos'ta "Karadeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreni"ndeki konuşmasında, "2023'ün birinci çeyreğinde ilk fazda üretilecek günlük 10 milyon metreküp doğal gazı milli iletim sistemimize aktarmış olacağız." dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkisiyle küresel petrol fiyatları yılın ilk yarısında dalgalı seyir izledi. Brent petrolün varil fiyatı, ABD ve Avrupa ülkelerinin Rus petrolüne yönelik ambargo uygulamasının arzı daraltacağı endişeleriyle uluslararası piyasalarda 130 doların üzerine çıktı.

Rusya'ya karşı Batılı ülkeler tarafından uygulanan yaptırımların etkisi ve doğal gazda tedarik endişeleri nedeniyle doğal gazın megavatsaat başına fiyatı 7 Mart'ta 322 avro ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

G7 iklim, enerji ve çevre bakanları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütüne (OPEC), yüksek petrol fiyatlarına karşı arzı artırma çağrısında bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ülkesinin, "dost olmayan ülkelere" doğal gaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçmesine yönelik kararnameyi imzalamasıyla, Moskova Batı'ya karşı "enerji silahını" ilk defa kullanmış oldu. Ülkenin yasal bilgi sisteminde yayınlanan kararnameye göre, Rus gazının dost olmayan ülkelere satışında rubleyle ödeme alınmasına yönelik yeni sistem devreye girdi. Kararname çerçevesinde Rusya'ya doğal gaz karşılığında rubleyle ödeme yapılmazsa, Moskova bunu ihlal olarak değerlendirip gaz akışını kesebilecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Türkiye'deki ilk şarj ağı işletmeci lisanslarını verdiklerini açıkladı. Şarj ağı işletmeci lisansı sahipleri, elektrikli araç kullanıcılarına kendi kuracakları ünitelerle hizmet sunabilecek.

Enerjide 2022 yılında öne çıkan bazı gelişmeler şöyle:

3 OCAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de, Sakarya Gaz Sahası'na komşu yeni bir alanda keşif amaçlı sondaj hazırlığı yapıldığını bildirdi.

6 OCAK

Rus enerji şirketi Gazprom ve Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ arasında TürkAkım boru hattı üzerinden 4 yıl vadeli doğal gaz alım sözleşmesi imzalandı.

13 OCAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, sosyal destek olarak verilen ısınma yardımının kapsamının doğal gazı da içine alacak şekilde genişletildiğini bildirdi.

16 OCAK

Türkiye'nin en büyük doğal gaz keşfi olan Sakarya Gaz Sahası'ndaki gazı karaya taşıyacak deniz altı borularının ilk etabı, Zonguldak'taki Filyos Limanı'na getirildi.

19 OCAK

Türkiye'de kar yağışı ve soğuk hava şartları nedeniyle artan talep sonucunda yaklaşık 288 milyon metreküp doğal gaz tüketimiyle tüm zamanların rekoru kırıldı.

31 OCAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük tarifede günlük 5 kilovat olarak hesaplanan elektrik tüketim tutarının 7 kilovata çıkarıldığını bildirdi.

2 ŞUBAT

OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, günlük 400 bin varillik kademeli üretim artışı planına mart ayında da devam etme kararı aldı.

AB, yeni nükleer enerji ve doğal gaz projelerini sürdürülebilir yatırım olarak sınıflandırdı.

3 ŞUBAT

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 32 ildeki 59 araziyi güneş enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti.

TPAO, Karadeniz'de bulunan Sakarya Gaz Sahası'ndaki Türkali-1 tespit kuyusunda tüm akış testlerinin başarıyla tamamlandığını bildirdi.

4 ŞUBAT

Rus petrol şirketi Rosneft ile Çinli enerji şirketi CNPC arasında 10 yıl vadeli 100 milyon tonluk petrol sevkiyatı anlaşması imzalandı.

10 ŞUBAT

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, enerji konusunda ülkesinin dışa bağımlılığını azaltma ve sanayisini geliştirme hedefleri kapsamında 6 nükleer santral inşa edeceklerini açıkladı.

16 ŞUBAT

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Fatih gemisinin Karadeniz'de bulunan Sakarya gaz sahasında üçüncü sondajına başladığını bildirdi.

24 ŞUBAT

Brent petrolün varil fiyatı, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon kararı almasının ardından 2014'ten bu yana ilk kez 100 dolara ulaştı.

27 ŞUBAT

Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Aramco'nun, ülkenin kuzey ve doğu sınırları yakınları ile orta bölgelerinde yeni doğal gaz sahaları keşfettiği açıklandı.

28 ŞUBAT

Norveç merkezli enerji şirketi Equinor, Rusya'daki ortak girişimlerden çıkmaya başlayacağını ve ülkedeki yeni yatırımları durdurduğunu duyurdu.

Shell, Rusya'daki proje ve ortak girişimlerinden çıkacağını açıkladı.

1 MART

Uluslararası Enerji Ajansına üye 31 ülke, acil durum rezervleri kapsamındaki 60 milyon varil petrolün kullanıma açılması konusunda anlaştı.

Fransız enerji şirketi TotalEnergies, Rusya'daki yeni projelere sermaye aktarmayacağını açıkladı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Rusya'dan ham petrol ithalatını yasaklamayı planladıklarını bildirdi.

7 MART

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, denizlerde hidrokarbon aramalarında kullanılacak dördüncü sondaj gemisinin Türkiye'ye doğru yola çıktığını ifade etti.

Avrupa'da doğal gaz fiyatları, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkisiyle 322 avroya çıkarak rekor tazeledi.

Brent petrolün varil fiyatı, ABD ve Avrupa ülkelerinin Rus petrolüne yönelik ambargo uygulamasının arzı daraltacağı endişeleriyle uluslararası piyasalarda 130 doların üzerine çıktı.

8 MART

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'dan petrol, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve kömür ithalatını yasaklayan kararnameyi imzaladı.

İngiltere, yıl sonuna kadar Rusya'dan petrol ve ürünleri ithalatını aşamalı olarak sonlandıracağını açıkladı.

11 MART

G7 ülkelerinin enerji bakanları, batılı ülkelerin yaptırımlarının hedefinde olan Rusya'ya enerji bağımlılığının azaltılması konusunda uzlaşmaya vardı.

17 MART

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, kalıcı yaz saati uygulamasıyla bugüne kadar yaklaşık 8,3 milyar kilovatsaat tasarruf sağlandığını, bunun yaklaşık 9,2 milyar liraya denk geldiğini bildirdi.

25 MART

ABD Başkanı Biden, bu yıl Avrupa'ya ilave 15 milyar metreküp LNG göndermek üzere AB ile anlaştıklarını söyledi.

31 MART

Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkesinin dost olmayan ülkelere doğal gaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçmesine yönelik kararnameyi imzaladı.

OPEC+ grubu, çevrim içi düzenlenen 27. Bakanlar Toplantısı'nda, mayısta günlük yaklaşık 432 bin varil üretim artışına gitme kararı aldı.

1 NİSAN

Rus enerji şirketi Gazprom, 1 Nisan itibarıyla sevk edeceği Rus gazında ödemelerin ruble cinsinden yapılacağını açıkladı.

2 NİSAN

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Litvanya'nın Rusya'dan doğal gaz alımını tamamen durdurduğunu bildirdi.

3 NİSAN

Türkiye'de rüzgar enerjisinden üretilen elektrik 203 bin 69 megavatsaatle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, elektrik üretiminde yüzde 25,4 payla rüzgar enerjisi santralleri ilk sırada yer aldı.

8 NİSAN

Yavuz sondaj gemisi, Karadeniz'de doğal gaz üretiminin ilk ve en önemli aşaması olan büyük kontrol sistemlerinin deniz tabanına yerleştirilmesi için Türkali-2 kuyusuna doğru yola çıktı.

14 NİSAN

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Rüzgar Enerjisi Santralleri 3 (YEKA RES-3) yarışmalarında elektrik enerjisi başlangıç alım tavan fiyatı, kilovatsaat başına 95 kuruş olarak güncellendi.

20 NİSAN

TPAO tarafından Sakarya Gaz Sahası'nda yapılacak doğal gaz madenciliği yatırımı, Cumhurbaşkanı Kararı ile proje bazlı devlet yardımı kapsamına alındı. Öngörülen sabit yatırım tutarı 145 milyar 177 milyon 716 bin 455 lira, ilave istihdam 1018 kişi olarak belirlendi.

27 NİSAN

Rus enerji şirketi Gazprom, rubleyle ödeme sistemine uymadıkları için Bulgaristan ve Polonya'ya doğal gaz sevkiyatını tümüyle durdurduğunu açıkladı.

4 MAYIS

AB Komisyonu, Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasını içeren yeni yaptırımlar teklif etti.

6 MAYIS

Uluslararası LNG İthalatçıları Birliği, küresel LNG ithalatının geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 4,5 artarak 372,3 milyon ton seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.

12 MAYIS

Gazprom, Avrupa'ya Rus gazını taşıyan Yamal-Avrupa boru hattının Polonya kısmını artık kullanmayacağını bildirdi.

18 MAYIS

Türkiye'nin rüzgar enerjisi yatırımları, geçen yılın sonunda 1 milyar avroya ulaştı.

AB, enerjide Rusya'ya bağımlılığı azaltmak için "REPowerEU" planını hazırladığını duyurdu.

19 MAYIS

Türkiye'nin denizlerde hidrokarbon arayan filosuna katılacak dördüncü sondaj gemisi, Mersin'in Taşucu Limanı'na ulaştı.

AB kurumları, üye ülkelerdeki yer altı doğal gaz depolarının gelecek kışa kadar en az yüzde 80 doldurulmasını zorunlu hale getirecek mevzuatta uzlaşı sağladı.

21 MAYIS

Gazprom, Finlandiya'ya doğal gaz sevkiyatının tümüyle durdurulduğunu bildirdi.

27 MAYIS

G7 iklim, enerji ve çevre bakanları, OPEC'e, yüksek petrol fiyatlarına karşı arzı artırma çağrısında bulundu.

28 MAYIS

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, Türkiye'deki ilk şarj ağı işletmeci lisanslarını verdiklerini açıkladı.

31 MAYIS

AB ülkeleri, Rusya'dan ithal edilen petrol miktarını yıl sonuna kadar yaklaşık yüzde 90 oranında azaltma konusunda uzlaşı sağladı.

Gazprom, Hollanda'ya doğal gaz sevkiyatının tümüyle durdurulduğunu bildirdi.

Gazprom, Shell Energy Europe şirketi ve Danimarkalı Orsted şirketine doğal gaz sevkiyatının yarından itibaren tümüyle durdurulacağını kaydetti.

2 HAZİRAN

OPEC+ grubu, petrol üretimini temmuzda günlük yaklaşık 638 bin varil artırma kararı aldı.

AB üyesi ülkeler, Rusya'dan petrol ithalatına yasak getirecek resmi kararı içeren yeni yaptırım paketini onayladı.

13 HAZİRAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filyos'ta "Karadeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreni"ndeki konuşmasında, "2023'ün birinci çeyreğinde ilk fazda üretilecek günlük 10 milyon metreküp doğal gazı milli iletim sistemimize aktarmış olacağız" dedi.

14 HAZİRAN

Gazprom, teknik sorunlar nedeniyle Kuzey Akım boru hattı üzerinden doğal gaz sevkiyatının yüzde 40 azalacağı uyarısında bulundu.

15 HAZİRAN

Gazprom, Kuzey Akım boru hattı üzerinden Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatının yüzde 33 daha azalacağını bildirdi.

29 HAZİRAN

Küresel deniz üstü (offshore) rüzgar enerjisi kapasitesi geçen yılın sonunda 21,1 gigavat artışla toplamda 56 gigavata ulaştı.

30 HAZİRAN

OPEC+ grubu, petrol üretimini ağustosta günlük 648 bin varil artırma kararı aldı.

8 TEMMUZ

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), günlük 62 bin varil petrol eşdeğeri üretime ulaşarak yurt içi üretiminde rekor tazeledi.

10 TEMMUZ

Karadeniz'deki 540 milyar metreküplük doğal gazı taşıyacak borular, sığ kısımların ardından "Castorone" adlı gemi tarafından derin sularda deniz tabanına yerleştirilmeye başlandı.

12 TEMMUZ

Avusturya ve Almanya, olası bir doğal gaz krizini aşmak için iş birliği yapma hususunda ortak bildiri imzaladı.

14 TEMMUZ

Brent petrol fiyatları, marttan beri en düşük seviyeye gerileyerek uluslararası piyasalarda 97,25 dolardan işlem gördü.

18 TEMMUZ

Azerbaycan ile AB arasında enerji alanında Stratejik Ortaklık Mutabakat Zaptı imzalandı.

19 TEMMUZ

İran ile Gazprom arasında İran'daki petrol ve doğal gaz sahalarına yönelik 40 milyar dolarlık yatırımları öngören mutabakat zaptı imzalandı.

21 TEMMUZ

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin dördüncü reaktörünün temeli Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katıldığı törenle atıldı.

22 TEMMUZ

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş öncesi Moskova'dan Avrupa'ya günlük 500 milyon metreküpü bulan doğal gaz akışı temmuz başı itibarıyla 100 milyon metreküpün altına indi.

30 TEMMUZ

Gazprom, Letonya'ya doğal gaz sevkiyatını durdurduğunu bildirdi.

1 AĞUSTOS

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Haitham Al-Ghais görevine başladı.

3 AĞUSTOS

OPEC+ grubu, petrol üretimini eylülde günlük 100 bin varil artırma kararı aldı.

Rusya Maliye Bakanlığı, ülkenin ilave petrol ve doğal gaz gelirlerinin temmuzda tahminlerin altında kalarak 259 milyar ruble seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi.

5 AĞUSTOS

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Türkiye ile Rusya arasındaki doğal gaz ticareti ödemelerinde kısmen rubleye geçilmesi konusunda anlaşma sağlandığını ve kademeli şekilde ulusal para birimlerine geçileceğini kaydetti.

9 AĞUSTOS

AB ülkelerinin, Rusya'dan akışın kesintiye uğraması ihtimaline karşı hazırladıkları doğal gaz tüketimini yüzde 15 azaltma planı yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Abdülhamid Han Sondaj Gemisini İlk Görev Yerine Uğurlama Töreni, Mersin Taşucu Limanı'nda gerçekleştirildi.

10 AĞUSTOS

AB ülkelerinin nisanda kabul ettiği, Rusya'dan kömür ithalatını yasaklamayı içeren yaptırım paketi, geçiş sürecinin sona ermesiyle uygulamaya girdi.

11 AĞUSTOS

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazını 2023'ün mart ayı içinde karada yakmış olacaklarını bildirdi.

16 AĞUSTOS

AB'nin Rusya'dan ithal ettiği doğal gaz miktarı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 70 azalarak günlük 100 milyon metreküpün altına indi.

17 AĞUSTOS

Bakan Dönmez, Abdülhamid Han'ın Yörükler-1 kuyusunda sondaja başladığını bildirdi.

25 AĞUSTOS

Ukrayna Devlet Nükleer Enerji Şirketi Energoatom, Zaporijya Nükleer Santrali'nin elektrik şebekesiyle bağlantısının tarihte ilk defa kesildiğini bildirdi.

29 AĞUSTOS

ABD'nin stratejik petrol rezervindeki ham petrol, 450 milyon varille Aralık 1984'ten bu yana en düşük seviyeye indi.

31 AĞUSTOS

Bakan Dönmez, temmuzda rüzgardan ve güneşten elektrik üretiminde rekor kırıldığını duyurdu. Buna göre, güneşten 2 milyar 7 milyon kilovatsaat, rüzgardan 4 milyar 237 milyon kilovatsaat elektrik üretildi.

2 EYLÜL

Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım boru hattından doğal gaz sevkiyatının belirsiz bir süre için durdurulduğunu açıkladı.

20 EYLÜL

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazını Filyos'a taşıyacak boru hattının 140 kilometresinin tamamlandığını bildirdi.

6 EKİM

Bakan Dönmez, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki görüşmeler neticesinde Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'nın (TANAP) kapasitesinin iki katına çıkarılmasına karar verildiğini açıkladı.

14 EKİM

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında trafo kaynaklı patlama meydana geldi.

19 EKİM

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Türkiye ile Sinop'ta nükleer güç santrali inşa edilmesine yönelik müzakerelere başladıklarını açıkladı.

28 EKİM

Fatih sondaj gemisi, Karadeniz'deki doğal gaz arama faaliyetleri kapsamında Çaycuma-1 kuyusuna ulaştı.

31 EKİM

Polonya ülkenin ilk nükleer santrali için ABD ile yapılan anlaşmanın ardından ikinci santral için Güney Kore ile iyi niyet anlaşması imzaladı.

1 KASIM

Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD, temiz enerji projelerine 100 milyar dolarlık yatırım yapmak için stratejik ortaklık anlaşması imzaladı.

4 KASIM

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'de bir gaz merkezi oluşturmanın adımlarını attıklarını ve yıl sonuna kadar yol haritalarını netleştireceklerini bildirdi.

11 KASIM

Bakan Dönmez, Türkiye ile Cezayir'in bölge ülkelerinde faaliyet gösterecek ortak bir petrol ve doğal gaz arama şirketi kuracağını açıkladı.

18 KASIM

Bakan Dönmez, Karadeniz gazının deniz tarafındaki iletim hatları inşaatının tamamlandığı bilgisini verdi.

Rus enerji şirketi Gazprom, yapılan anlaşma kapsamında Azerbaycan'a doğal gaz sevkiyatının başladığını ve ülkeye Mart 2023'e kadar yaklaşık 1 milyar metreküpe kadar gaz sevk edileceğini duyurdu.

22 KASIM

Türkiye'nin rüzgar enerjisinden elektrik üretimi 204 bin 375 megavatsaatle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, rüzgarın toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 25 oldu.

30 KASIM

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Karadeniz gazının karaya çıktıktan sonra miktar ve kalitesinin belirleneceği Filyos Ana Ölçüm İstasyonu'nun gaz alımına hazır hale getirildiğini duyurdu.

2 ARALIK

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanması konusunda anlaştı.

5 ARALIK

AB ülkelerinin Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole ithalat yasağını içeren 6'ncı yaptırım paketi, uygulamaya girdi.

TPAO, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin Akdeniz'de, Taşucu-1 kuyusunda sondaja başladığını bildirdi.

12 ARALIK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terörden temizlenen Gabar Dağı'nda mayın temizliği çalışmalarında şehit olan Jandarmamız Esma Çevik'in adını verdiğimiz bölgede 150 milyon varil net petrol rezervine sahip yeni bir saha keşfettik. Dünyada 2022'de karada yapılan en büyük 10 keşiften biri olan bu sahadaki rezervin değeri günümüz fiyatlarıyla yaklaşık 12 milyar dolara denk geliyor." dedi.

14 ARALIK

"Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları 1. Zirvesi'nde" üç ülke arasında "Enerji Alanında İşbirliğinin Geliştirilmesine Dair Mutabakat Zaptı" imzalandı.

16 ARALIK

Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin ikinci fazı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete alındı.

17 ARALIK