Türkiye'nin 2053 için "yol" haritası belli oldu: Milyonları rahatlatacak projeler devreye alınacak

Kara yolu ulaşımının noktalar arasında kesintisiz taşımaya imkan vermesi, ayrıca esnek yapısı, hızı ve modlar arası geçişlere uyumlu olması nedeniyle etkinliği giderek artıyor.

Söz konusu dönemde Türkiye'de yapılan çalışmalar ve yatırımlarla bölünmüş yol ağı 6 bin 101 kilometreden 28 bin 647 kilometreye, otoyol ağı ise 1714 kilometreden 3 bin 633 kilometreye çıkarıldı.

2053'e kadar bölünmüş yol ağının 38 bin 60 kilometreye, otoyol ağının ise 8 bin 325 kilometreye yükseltilmesi öngörülüyor.