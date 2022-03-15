"Türkiye'nin 42 milyon turist hedefine ulaşması için üzerimize düşeni yapacağız"

Genel Müdürü Yardımcısı Ahmet Çalışkan ile birlikte İstanbul Havalimanı'nda düzenlediği yıllık değerlendirme toplantısında konuşan Kownatzki, salgının havacılık sektörü üzerindeki olumsuz etkilerine rağmen geçen yılı 6 milyon yolcu taşıyarak ve 59 Milyon Euro kar ile tamamladıklarını belirterek, salgın sürecinde Türkiye'nin başlattığı 'Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı'nın bu başarılarında çok etkili olduğunu söyledi. Türkiye'nin bu yıl için belirlediği 42 milyon turist hedefine ulaşması için üzerlerinde düşeni yapacaklarını kaydeden Kownatzki, bu yıl yaz sezonunda toplamda 25 yeni rota ve ek 16 bin 250 uçuşla Türkiye ile Avrupa arasındaki tarihlerindeki en geniş uçuş ağına ulaşacaklarının altını çizdi.

BİRLEŞİK KRALLIK'TA 5 YENİ NOKTA

Kownatzki, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Luton Havalimanı'na yaptıkları uçuşların yanısıra bu yıl Birleşik Krallık'ta beş yeni noktaya ilk kez uçuş yapacaklarını aktardı. Kownatzki "Antalya, İzmir, Dalaman ve Bodrum-Milas, Türk Rivierası'nda odaklandığımız dört ana havalimanımız. Seyahat talebi, yaz sezonu yaklaştıkça güçlenmeye devam ediyor. 2022'de bu sahil kentlerine yaptığımız uçuşlarda pandemi öncesindeki seviyeleri aşarak, 2019 yılına kıyasla kapasitemizi daha fazla artırmayı hedefliyoruz. Kapasite artışının yanı sıra yeni dış hat destinasyonları ile bu şehirlere daha fazla bağlantı sunacağız" dedi

ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ

Bu yıl yaz ayında geçen yıla kıyasla bin 250 adet daha fazla uçuşla 14 Anadolu kentinden Avrupa'nın 18 şehrine direkt tarifeli seferler sunacaklarını ifade eden Kownatzki"Kapasite ve uçuş sayılarımızdaki artış, uçuş ağımızdaki ve filomuzdaki genişleme, yeni eklenen destinasyon ve bağlantılarımız Türkiye turizminin güçlü toparlanmasına olan güvenimizin bir yansıması. 2022 yılında her zamankinden daha fazla kapasite artışı ile Türkiye'nin turizm hedeflerine ulaşmasına destek olmak için üzerimize düşeni yapacağız. SunExpress olarak Türkiye'nin turizm elçisi rolünü üstlenmeye ve Türkiye turizmi için güvenilir bir hava yolu ortağı olmaya devam edeceğiz" diye konuştu