Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi Mersin'de
Giriş Tarihi: 19.5.2022 15:42

Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi Mersin'de

DHA
Türkiye’nin 4’üncü sondaj gemisi Mersin’de

Türkiye'nin denizlerde hidrokarbon arayan filosuna katılacak 4'üncü sondaj gemisi, Mersin'in Taşucu Limanı'na ulaştı.

Güney Kore'deki Okpo Limanı'ndan 7 Mart'ta yolculuğa başlayan gemi, Akdeniz'de Mersin'in Taşucu NATO Limanı'na geldi.

'Fatih', 'Kanuni' ve 'Yavuz'un ardından filoya katılan 4'üncü sondaj gemisi olacak, 7'nci nesil üstün teknolojiye sahip, 238 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki gemi, işlemlerin ardından limana yanaşacak.

Kule yüksekliği 104 metre olan ve aktif konumlandırma sistemi bulunan, 200 mürettebat kapasiteli gemi, kontroller ve boyama çalışması gibi sondaja hazırlık süreci için yaklaşık 2 ay limanda kalacak. 12 bin 200 metre derinlikte sondaj yapabilen gemi, işlemlerden sonra 'Fatih', 'Kanuni' ve 'Yavuz'un ardından hidrokarbon arayan filoya katılan 4'üncü gemi olacak. Şu an 'Cobalt Explorer' adı olan geminin ilk görev yerinin Doğu Akdeniz olması bekleniyor.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi Mersin'de
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA