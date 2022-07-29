Türkiye’nin 5G yolculuğu İstanbul Havalimanı’ndan başladı

Türkiye'deyüksek hızlı internet imkânı sağlayacak 5G teknolojisinin yolculuğu İstanbul Havalimanı'nda başladı. Türkiye'deki üç büyük GSM operatörü tarafından belirlenen alanda test amacıyla kullanılmaya başlanan 5G'yi, telefonu uyumlu olanlar deneyimleyebilecekler. İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen törenle 5G ile ilgili gelinen süreci kamuoyuyla paylaşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin 2023, 2053, 2071 hedeflerine ulaşması için yüksek teknoloji ve katma değerli ürünlere ihtiyaç olduğunu söyledi. Karaismailoğlu, "5G de bunlardan biri. 5G ve ötesi yeni nesil iletişim teknolojilerinin etkileyeceği dikey sektörlerde dijital dönüşümün etkin ve hızlı bir şekilde sağlanmasını hedefliyoruz" dedi.İstanbul Havalimanı'nda bir ilki daha gerçekleştirdiklerini anlatan Karaismailoğlu şöyle devam etti: "İstanbul Havalimanı'nın almadığı ödül, kırmadığı rekor kalmadı. Günde ortalama 1.400 uçak, 230 bin yolcu burayı kullanıyor. 8 Temmuz'da 1.422 uçuş ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Avrupa'nın birincisi İstanbul Havalimanı bugün 5G'li oluyor. İstanbul Havalimanı'nda belirlenen bölgelerde 5G kapsaması ve altyapısı operatörlerimizce sağlanmış abonelere 5G sinyali verilmesi için gerekli ön hazırlıklar tamamlandı."İGA Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu ise İGA İstanbul Havalimanı olarak Türkiye'nin 5G yolculuğuna ev sahipliği yapmakta çok mutluluk duyduklarını belirterek, havalimanında yapılan yolculuk deneyimlerinin en önemli unsurunun dijital altyapı olduğunu söyledi. Kalyoncu "Dünyada ve Avrupa'da dünyanın en yoğun havalimanları da dâhil yüzde 40 yüzde 50 gecikme ve operasnole çöküntüler yaşarken İstanbul Havalimanı olarak birakın operasyonel zafiyeti daha ileriye nasıl giderizin adımını atıyoruz. 5G adımını da bunlardan önemli bir adımı olarak görüyoruz" dedi.ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "İstanbul Havalimanı, Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'un bir araya gelerek ortaya koydukları 5G'nin başlangıç noktası. Şimdiden 6G için çalışmaya başladık" dedi. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal da, halka açık ilk bireysel 5G deneyimini, tüm operatörlerin katılımıyla, İstanbul Havalimanı'nda başlatmaktan duydukları gururu paylaştı. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Yüksek yerlilik oranlarına sahip 5G teknolojilerine geçişte 'babayiğit' olmaya adayız" diye konuştu. Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy ise, "Bugün tarihi bir adım atmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.