Türkiye’nin 9 aylık domates ihracatı 2022 rakamlarını geçti

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'den 2022'de 54 ülkeye yapılan domates ihracatından 377 milyon 418 bin dolar gelir sağlandı.

Bu yılın 9 aylık döneminde ise 381 milyon 354 bin dolarlık domates satıldı.

Bu dönemde Bulgaristan, Hollanda, Birleşik Krallık, Seyşel Adaları, Danimarka, İspanya, Azerbaycan, Katar, Kazakistan, Estonya ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu 51 ülkeye 423 bin 321 ton domates ihracatı gerçekleştirildi.

Türkiye'nin en çok domates ihracatı yaptığı ülkelerin başında Romanya yer aldı. Türkiye, Romanya'ya yılın 9 ayında 66 milyon 443 bin dolarlık domates sattı. Romanya'yı 52 milyon 19 bin dolarla Ukrayna, 38 milyon 959 bin dolarla Polonya, 35 milyon 933 bin dolarla Almanya ve 29 milyon 806 bin dolarla Rusya izledi.

"YENİ PAZARLARA AÇILMA HEDEFİMİZ DEVAM EDİYOR"

Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği Başkanı Halil Pekdemir, AA muhabirine, domates ihracatında yılın ilk 9 ayında yaşanan büyük artışın sevindirici olduğunu söyledi.

Türkiye'deki domates ihracatının yükselmesinde pazar çeşitliliğinin artmasının büyük etkisi olduğunu ifade eden Pekdemir, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin 2023 yılının ilk 9 ayında yapmış olduğu 381 milyon 354 bin dolarlık domates ihracatıyla 2022'nin tamamını büyük bir artışla geride bırakması ülkemiz için mutluluk verici önemli bir gelişme. Domates ihracatındaki bu büyük artış, sera sektörünün gelişmesine de önemli katkılar sunacaktır. Sektörün daha da büyümesiyle hem istihdam oranı artacak hem de ülke ekonomisine önemli döviz girdisi sağlanacaktır. Yıl sonuna kadar bu ihracat rakamlarının daha da yukarıya çıkmasını bekliyoruz."

Pekdemir, hükümetin üretimin artırılması için sera kurmak isteyenlere kredi desteğinin sektörün gelişimine verdiği katkının ihracat rakamlarına yansıdığını belirterek, sera üretiminde Avrupa'da birinci sıraya gelmeyi hedeflediklerini aktardı.

İhracat rakamlarını sürekli yukarıya taşıma gayretinde olduklarını vurgulayan Pekdemir, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ihracat yaptığı ülkelere baktığımız zaman pazar ağının geçmiş yıllara göre arttığını görüyoruz. Bizim yeni pazarlara açılma ve oralarda istikrarlı şekilde bulunma hedeflerimiz devam ediyor. Artan seralarımız ve üretim miktarımızla her yıl ihracat rakamlarımızı artıracağımızı düşünüyoruz. Ayrıca Rusya'nın, Türkiye'den domates ithalatı kotasını 350 binden 500 bin tona yükseltmesi bizim açımızdan olumlu bir gelişmeydi. İnanıyoruz ki ihracat rakamlarının artması, ülkemiz ekonomisi için de önemli bir gelişme olacaktır."